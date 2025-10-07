TP.HCM: Đường thu phí nhưng đầy 'ổ gà, ổ voi' mới sử dụng đã xuống cấp

Vừa qua, ở các xã Phú Giáo, Phước Hòa, Bắc Tân Uyên (TP.HCM), nhiều người dân bức xúc phản ánh tình trạng tuyến đường ĐT.741 là đường thu phí BOT, bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng nhưng không được sửa chữa. Trong khi đó, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng mới đưa vào sử dụng hơn 1 năm đã xuất hiện "ổ gà, ổ voi", hư hỏng phải đào bới để sửa chữa.

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đang được đào bới để sửa chữa ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, dự án BOT đường ĐT.741 (đoạn từ ngã tư Sở Sao, phường Chánh Hiệp, TP.HCM) đến khu vực giáp ranh với tỉnh Bình Phước cũ (trạm thu phí Tân Lập, xã Phú Giáo, TP.HCM) có chiều dài trên 49 km, do Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng - VRG làm chủ đầu tư, với số vốn trên 758 tỉ đồng.

Trạm thu phí trên đường ĐT.741 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tháng 8.2006, UBND tỉnh Bình Dương cũ cho quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng - VRG được thu phí đoạn từ ngã ba Cổng Xanh (phường Vĩnh Tân, TP.HCM) đến giáp ranh với tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) trong thời gian là 24 năm 7 tháng (tính từ tháng 8.2006); thời gian thu phí hoàn vốn 19 năm 7 tháng và thời gian thu thêm là 5 năm.

"Ổ gà, ổ voi" trên đường ĐT.741, đường có thu phí ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáng chú ý, từ năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương tiếp tục chấp thuận tăng mức thu phí đường ĐT.741 để chủ đầu tư bổ sung đầu tư nhiều hạng mục ngoài hợp đồng BOT như hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu, hệ thống thoát nước...

Tuy nhiên, từ khi áp dụng tăng mức thu phí đến nay, tuyến đường này vẫn tiếp tục bị xuống cấp, đầy "ổ gà, ổ voi", hệ thống thoát nước hư hỏng nghiêm trọng…

Đến năm 2024, Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng – VRG có văn bản báo cáo UBND tỉnh Bình Dương (cũ) xin dừng dự án đầu tư các hạng mục bổ sung (hệ thống thoát nước, nâng cấp đường…), do vướng mắc một số quy định trong việc đầu tư bổ sung và không có khả năng thu hồi vốn. Từ đó cho đến nay, tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp nhưng vẫn chưa được sửa chữa.

Hệ thống thoát nước trên đường ĐT.741 bị hư hỏng gây nguy hiểm khiến người dân bức xúc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đơn vị thi công nói gì về đường mới sử dụng đã xuống cấp?

Còn đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng có tổng chiều dài hơn 48 km, tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỉ đồng, đi qua các xã Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng (TP.HCM) được khởi công xây dựng từ năm 2021, hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 9.2024.

Theo phản ánh của người dân và ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên cho thấy trên tuyến đường này đã xuất hiện cả trăm "ổ gà, ổ voi" rải rác từ đoạn giao nhau với đường ĐT.741 (xã Phú Giáo, TP.HCM) đến xã Bắc Tân Uyên (TP.HCM); nhiều đoạn bị bong tróc lớp nhựa bề mặt, được chắp vá qua loa bằng bê tông xi măng.

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đưa vào sử dụng từ năm 2024 đến nay đã xuống cấp ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáng chú ý, trên đoạn tuyến này còn xuất hiện nhiều những vũng nước đọng trên mặt đường; cống thoát nước bị hư hỏng; đường rãnh thoát nước sát dải phân cách 2 làn đường không có nắp sắt che chắn… tạo ra những điểm vô cùng nguy hiểm cho các loại phương tiện tham gia giao thông.

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên (ngày 6.10), đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc Tân Uyên (TP.HCM, chủ đầu tư dự án đoạn qua huyện Bắc Tân Uyên cũ, cũng là đoạn bị hư hỏng nhiều nhất) cho biết hiện nay tuyến đường vẫn đang trong thời gian bảo hành.

"Do thời gian vừa qua mưa lớn kéo dài, lượng xe tải nặng qua lại nhiều, từ những lỗ hư hỏng nhỏ không khắc phục kịp dẫn đến phá từ từ thành những lỗ lớn trên mặt đường", vị đại diện chủ đầu tư nói.

Ổ gà xuất hiện rải rác khắp tuyến ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn đại diện nhà thầu thi công thì cho biết qua kiểm tra các đoạn bị bong tróc, "ổ gà, ổ voi" cho thấy nền đường vẫn tốt, đảm bảo yêu cầu chất lượng, kỹ thuật.

Tuy nhiên, đại diện nhà thầu thi công cho rằng: "Ngoài các yếu tố như trời mưa kéo dài, từ những vết loét nhỏ trên đường xe tải nặng qua lại nhiều đã phá ra thành những 'ổ gà, ổ voi'…, chúng tôi đã nghi ngờ chất lượng của bê tông nhựa nóng không đảm bảo chất lượng. Vì trước đây, trong quá trình thi công, chúng tôi đã khiếu nại và chủ đầu tư đã phải thay đổi nhà cung cấp bê tông nhựa nóng (?)".

Rãnh thoát nước không có nắp che chắn trên đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, đại diện nhà thầu thi công cũng cho biết theo kế hoạch, tuyến đường sẽ được sửa chữa từ tháng 9.2025 vừa qua nhưng vì thời điểm này cho đến nay do ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài nên khó sửa chữa được vì khi trải bê tông nhựa nóng thì mặt đường phải hoàn toàn khô ráo trong một khoảng thời gian nhất định mới đảm bảo chất lượng công trình.