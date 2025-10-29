Cảnh giác lũ quét, sạt lở đất từ Quảng Trị - Quảng Ngãi

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 28.10, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục từ phía nam lên cộng thêm ảnh hưởng của đới gió đông hoạt động mạnh trên độ cao từ 1.500 - 5.000 m gây ra mưa đặc biệt lớn từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi kéo dài từ ngày 25.10 đến nay với nhiều điểm mưa vượt 700 - 800 mm.

Đặc biệt tại Nam Đông (TP.Huế) lượng mưa từ 19 giờ ngày 26.10 đến 19 giờ ngày 27.10 là 968 mm, vượt lượng mưa ngày trong cùng thời kỳ tháng 10, kỷ lục trước đó là 710 mm vào tháng 10.2007 và đã vượt giá trị lượng mưa ngày cao nhất năm là 927 mm vào tháng 11.1999.

“Dòng sông bùn” ở khu vực suối Đăk Rong, thôn Làng Mới (xã Ngọc Linh, Quảng Ngãi) ẢNH: NGỌC BAN

Theo ông Hưởng, điểm đặc biệt của đợt mưa lớn lần này là không chỉ mưa ở vùng ven biển mà còn xảy ra trên phạm vi rất rộng, kéo dài sang vùng núi phía tây của các tỉnh, thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Mưa với cường độ lớn, thời gian kéo dài khiến lũ tại Quảng Trị - Quảng Ngãi lên cao. Đặc biệt, các sông tại Huế, Đà Nẵng xuất hiện lũ đặc biệt lớn và lũ trên sông Bồ (TP.Huế) tương đương mức lũ lịch sử năm 2020, gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng.

Mưa lớn mở rộng ra Hà Tĩnh

Cũng theo ông Hưởng, dự báo từ nay đến ngày 30.10, TP.Huế và TP.Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 150 - 350 mm. Khu vực nam Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm. Khu vực bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ), Hà Tĩnh có mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Theo đó, lũ trên các sông từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng tiếp tục duy trì ở mức cao. Lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng duy trì mức báo động 3 và có nơi trên báo động 3 và tình trạng ngập úng ở Huế và Đà Nẵng còn duy trì. Dự báo sau ngày 30.10, mưa lớn giảm, lũ trên các sông từ Quảng Trị - Đà Nẵng sẽ giảm dần.

Đặc biệt, ông Hưởng cảnh báo do tác động của mưa lớn liên tiếp kéo dài, từ nay đến ngày 30.10, khu vực phía tây Quảng Trị - Quảng Ngãi có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3 - cấp cao nhất trong cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất. Ngoài ra, mưa lớn mở rộng ra khu vực nam Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) và Hà Tĩnh nên vùng núi ở các địa bàn này có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cập nhật đến 17 giờ ngày 28.10 ở các địa phương xảy ra mưa lũ đã có 4 người chết (Đà Nẵng 3 người, Lâm Đồng 1 người); 4 người mất tích (Huế 1 người, Đà Nẵng 3 người) và 8 người bị thương đều ở Đà Nẵng.

Mưa lũ làm sập 10 ngôi nhà tại Đà Nẵng; 54 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 44 nhà, Quảng Ngãi 9 nhà, Lâm Đồng 1 nhà; gây ngập lụt 100.760 nhà, Quảng Trị 663 nhà, Huế 35.000 nhà, Đà Nẵng 65.097 nhà). Thống kê tại các địa phương cho thấy 702 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; 35 vị trí quốc lộ (9B, 14E, 14H, 15D, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc do ngập, sạt lở; 300 vị trí đường giao thông bị sạt lở với khối lượng khoảng 44.795 m3; nhiều chuyến tàu khách trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM bị hủy bỏ do đường sắt đi qua Huế và Đà Nẵng bị ngập sâu.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú LHQ tại VN, đồng chủ trì lễ ghi nhận hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với người dân VN chịu ảnh hưởng, thiệt hại trong bão Bualoi (bão số 10) và Matmo (bão số 11).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết sau 2 cơn bão vừa qua, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán đã viện trợ, cam kết viện trợ cho các địa phương VN khoảng 9,7 triệu USD, trong đó 2,5 triệu USD là giá trị hàng hóa và khoảng 7,2 triệu USD tiền mặt trao trực tiếp cho người dân. Các khoản viện trợ được điều phối đến đúng đối tượng, minh bạch, sử dụng hiệu quả.

Khẳng định đây là nguồn lực lớn giúp người dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp bày tỏ mong muốn các nước bạn, các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ các địa phương xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã; nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai; hỗ trợ phục hồi công trình công ích, củng cố hệ thống cảnh báo thiên tai sớm…