Đời sống Người sống quanh ta

CSGT Đà Nẵng vượt lũ đưa sản phụ vỡ ối đến bệnh viện cấp cứu

Huy Đạt
Huy Đạt
29/10/2025 10:52 GMT+7

Giữa mưa lũ TP.Đà Nẵng, lực lượng công an vượt dòng nước xiết cứu dân, kịp thời đưa sản phụ vỡ ối đến bệnh viện và di dời hàng chục hộ dân vùng ngập trong đêm.

Sáng 29.10, giữa diễn biến mưa lũ phức tạp, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng kịp thời hỗ trợ đưa một sản phụ sinh khó, vỡ ối đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

CSGT Đà Nẵng vượt lũ đưa sản phụ bị vỡ ối đến bệnh viện- Ảnh 1.

CSGT Công an TP.Đà Nẵng dùng xe chuyên dụng đưa sản phụ vượt lũ đến Bệnh viện Hòa Vang

ẢNH: Đ.X

Khoảng 8 giờ hôm nay 29.10, trong lúc làm nhiệm vụ tại Km38 QL14B (xã Đại Lộc), tổ công tác phát hiện vợ chồng anh K Phu Am (37 tuổi, trú thôn Pà Ong, xã Bến Giằng, TP.Đà Nẵng) đang loay hoay tìm cách vượt qua đoạn ngập nước sâu. 

Qua thăm hỏi, tổ công tác được biết vợ anh là chị A Rất Thị Bih (33 tuổi) đang mang thai tháng thứ 8, có dấu hiệu sinh non, vỡ ối và huyết áp cao từ rạng sáng 29.10.

Trước tình thế nguy cấp, lực lượng CSGT nhanh chóng dùng xe chuyên dụng đưa sản phụ vượt lũ đến Bệnh viện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cấp cứu. Các bác sĩ xác định chị Bih bị tiền sản giật, nguy cơ biến chứng cao, hiện đang được theo dõi, điều trị tích cực.

Cùng thời điểm, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp với chính quyền xã Hòa Tiến (TP.Đà Nẵng) triển khai cứu hộ xuyên đêm 28.10 đến rạng sáng nay 29.10.

CSGT Đà Nẵng vượt lũ đưa sản phụ bị vỡ ối đến bệnh viện- Ảnh 2.

Cảnh sát cơ động xuyên đêm di tản người dân vùng rốn lũ xã Hòa Tiến đến nơi an toàn

ẢNH: Đ.X

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Phùng Toàn Thắng - trưởng đoàn, lực lượng gồm 17 cán bộ, chiến sĩ cùng ca nô đã di dời 24 người dân ở các thôn Lệ Sơn 2, Cẩm Nê, An Trạch... đến nơi an toàn, trong đó có 1 phụ nữ mang thai, 1 trẻ nhỏ bị sốt cao và 1 cụ già bị liệt.

