Thời sự

Đà Nẵng: Sập nhà do sạt lở đất, 5 người bị thương, 3 ca tiên lượng nặng

Mạnh Cường
29/10/2025 19:43 GMT+7

Một vụ sập nhà do sạt lở đất ở xã vùng cao Đà Nẵng khiến 5 người bị thương, 3 người tiên lượng nặng. Lực lượng chức năng đang tìm cách mở đường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu do khu vực này bị ách tắc, cô lập.

Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng), cho biết lúc 17 giờ 30 phút chiều nay 29.10, Trạm y tế xã Trà Tân tiếp nhận 5 nạn nhân bị thương nặng do sạt lở đất, cây đổ làm sập nhà tại địa bàn xã Trà Giáp, được người dân cõng bộ chuyển đến.

5 trường hợp gặp nạn gồm: Nguyễn Thị Kim Huệ (36 tuổi), Nguyễn Tuấn Ty (10 tuổi), Nguyễn Thế Diện (33 tuổi), Nguyễn Thị Hào (34 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Thảo (28 tuổi, tất cả đều ở xã Trà Giáp).

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân được lực lượng cứu hộ tại chỗ chuyển từ xã Trà Giáp ra ngoài để sơ cứu khẩn cấp, do khu vực này đang bị cô lập và xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng.

Trong số 5 nạn nhân, 3 trường hợp tiên lượng nặng là Nguyễn Thị Kim Huệ, Nguyễn Tuấn Ty, Nguyễn Thế Diện. Trong đó, 2 trường hợp có nguy cơ không qua khỏi trong đêm nay nếu không được chuyển tuyến và cấp cứu kịp thời.

Đà Nẵng: 5 người bị thương do sạt lở đất, 3 ca tiên lượng nặng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xã Trà Tân khiêng anh Nguyễn Thế Diện bị thương nặng đi cấp cứu

ẢNH: NGỌC THƠM

Trạm y tế xã Trà Tân đang khẩn trương sơ cứu, đồng thời gửi báo cáo xin hỗ trợ khẩn cấp từ thành phố. Tuy nhiên, công tác cứu hộ và vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn do QL40B bị chia cắt, tắc nghẽn tại nhiều điểm.

"Hiện nay điều kiện cấp cứu tại trạm y tế xã cực kỳ khó khăn. Vì mất điện nên phải mượn máy nổ của Công an xã và điểm trường gần đó để các nạn nhân thở ô xy và sơ cứu ban đầu", ông Chiến nói.

Ông Chiến cho hay, theo thông tin ông nắm được thì vụ sạt lở xảy ra vào khoảng đầu giờ chiều nay. Hiện để níu kéo sự sống cho 3 trường hợp tiên lượng nặng, xã đã cử lực lượng đi khảo sát với mục đích mở đường bằng cách di chuyển bằng đường bộ qua các điểm sạt lở, đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My trong thời gian sớm nhất, để cứu chữa.

Chủ tịch UBND xã Trà Tân cũng cho hay, trong sáng nay lực lượng cứu hộ phát hiện anh N.T.D (ở thôn Ngọc Giác) bị đất đá vùi lấp nửa người do sạt lở. Nạn nhân ngay sau đó đã được đưa đến Trạm y tế xã Trà Tân sơ cứu và được chẩn đoán gãy tay và xương sườn. Lực lượng chức năng đã chuyển anh D. xuống Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Đà Nẵng: Một phần ngọn núi sạt lở, đất đá chảy như 'thác' qua QL40B

Đà Nẵng: Một phần ngọn núi sạt lở, đất đá chảy như 'thác' qua QL40B

Mưa lớn kéo dài khiến một ngọn núi bị sạt lở nghiêm trọng, nước kèm theo đất đá chạy như 'thác' qua QL40B ở địa bàn vùng cao Trà Tân, TP.Đà Nẵng.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

4 người trong gia đình mất tích do sạt lở đất ở Tuyên Quang

