Mưa lớn lan ra Hà Tĩnh, 4 tỉnh nguy cơ có lũ quét, sạt lở đất

Dự báo thời tiết hôm nay 29.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn tiếp tục lan rộng ở Hà Tĩnh; vùng núi 4 tỉnh, thành: Quảng Trị, TP.Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều xã, phường tại TP.Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi tiếp tục ngập lụt sau mưa lớn ẢNH: Đ.X

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 28.10 và sáng sớm nay 29.10, khu vực TP.Huế, TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28.10 đến 3 giờ ngày 29.10 có nơi trên 170 mm như trạm Đỉnh Bạch Mã (TP.Huế) là 193,2 mm; trạm Trà Vân (TP.Đà Nẵng) 1744 mm; trạm Sơn Lập (Quảng Ngãi) 192,6 mm…

Dự báo thời tiết từ ngày 29 - 30.10, TP.Huế và TP.Đà Nẵng có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 120 - 250 mm, có nơi trên 400 mm.

Khu vực nam Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 80 - 180 mm, có nơi mưa rất to trên 350 mm.

Đặc biệt, từ hôm nay, mưa lớn mở rộng ra khu vực bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) và tỉnh Hà Tĩnh. Dự báo lượng mưa phổ biến 70 - 140 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Ngày và đêm 29.10, cao nguyên Trung bộ, Nam bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.

Ứng phó ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước lúc 2 giờ ngày 29.10 trên sông Bồ (TP.Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,46m, dưới báo động 3 là 0,04 m. Trên sông Hương (TP.Huế) tại trạm Kim Long là 4,22m, trên báo động 3 là 0,72 m. Trên sông Vu Gia (TP.Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 10,12 m, trên báo động 3 là 1,12 m.

Trên sông Thu Bồn (TP.Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu là 5,22 m, trên báo động 3 là 1,22 m. Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc là 5,35 m, trên báo động 2 là 0,35 m.

Đến hiện tại, lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt lịch sử, cao hơn lũ năm 2020 là 0,01 m. Lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long thấp hơn lũ lịch sử năm 1999 là 0,76 m. Lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa thấp hơn lũ lịch sử năm 2009 là 0,59 m, sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu thấp hơn lũ năm 2007 là 0,05 m và thấp hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,14 m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Bồ xuống dưới mức báo động 3 là 0,1 m; lũ trên sông Hương xuống chậm và trên báo động 3 là 0,3 m; lũ sông Vu Gia, Thu Bồn duy trì ở mức cao hơn báo động 3 từ 1,2 - 1,3 m; sông Trà Khúc lên mức báo động 2 đến báo động 3.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Bồ xuống dưới mức báo động 3 là 0,6 m. Lũ trên sông Hương xuống chậm và trên báo động 3 là 0,2 m; lũ sông Vu Gia, Thu Bồn duy trì ở mức cao hơn báo động 3 từ 1,1 - 1,2 m; sông Trà Khúc dao động ở mức báo động 2 - báo động 3.

Do ảnh hưởng mưa lớn, lũ trên các sông vẫn cao, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo hôm nay nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại TP.Huế ở 21 xã phường; Đà Nẵng là 67 xã, phường; Quảng Ngãi là 30 xã, phường.

Nguy cơ ngập lụt tại TP.Huế là 28 xã, phường; Đà Nẵng 35 xã, phường; Quảng Ngãi 32 xã, phường.