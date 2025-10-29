Quảng Trị: Giao thông chia cắt do cầu tạm của dự án điện gió cản trở dòng chảy

Ngày 29.10, thông tin từ UBND xã Khe Sanh (Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng vừa kiểm tra, xác định nguyên nhân khiến tuyến tỉnh lộ 587 thường xuyên bị ngập, chia cắt khi mưa lớn xảy ra.

Ngầm tràn trên tuyến tỉnh lộ 587 thường xuyên bị ngập sâu, chia cắt giao thông do cầu tạm của dự án điện gió làm cản trở dòng chảy ẢNH: BÁ HOÀNG

Cụ thể, trong thời gian qua, đặc biệt vào thời điểm xảy ra mưa lớn, người dân tại thôn Ván Ri đã có phản ánh với chính quyền địa phương về việc ngầm tràn Km1+700 trên tuyến tỉnh lộ 587 thường xuyên bị ngập sâu, chia cắt giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

UBND xã Khe Sanh đã kiểm tra và xác định nguyên nhân chủ yếu khiến khu vực này thường bị ngập sâu, chia cắt là do công trình cầu tạm được xây dựng từ năm 2021 của một doanh nghiệp điện gió để vận chuyển thiết bị.

Rác thải, bùn đất mắc kẹt trong cống khiến nước không thể thoát kịp ẢNH: BÁ HOÀNG

Theo quan sát, công trình cầu tạm này bị lũ cuốn trôi phần mố cầu, hiện chỉ còn phần thân cầu dài khoảng 15 m với 10 cửa thoát nước. Công trình nằm cách ngầm tràn Ván Ri 0,6 m về phía hạ lưu và cao khoảng 40 cm so với mặt đường.

Do mặt cầu cao, các cửa thoát nước nhỏ bị rác, bùn đất chắn dòng chảy nên nước không thoát được dẫn đến ngập, xói lở ngầm tràn Ván Ri mỗi khi mưa lớn.

Bà con gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực này ẢNH: BÁ HOÀNG

Để đảm bảo việc đi lại thuận lợi cho người dân trên địa bàn, UBND xã Khe Sanh đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng, Ban Quản lý bảo trì giao thông tỉnh Quảng Trị kiểm tra, nghiên cứu, có phương án tháo dỡ phần thân cầu này. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh sớm bố trí nguồn vốn để xây dựng cầu vượt lũ tại khu vực này.

Công trình được cam kết tháo dỡ và xây thay thế một cây cầu mới nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện ẢNH: BÁ HOÀNG

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Khe Sanh, vào tháng 5.2021 Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cũ (nay là Sở Xây dựng) đã chủ trì một cuộc họp với chủ doanh nghiệp dự án điện gió nói trên. Qua đó, doanh nghiệp này cam kết khi kết thúc việc vận chuyển thiết bị sẽ hoàn trả bằng một cây cầu mới với nguồn kinh phí từ phía doanh nghiệp. Nhưng đến nay, cam kết này vẫn chưa được thực hiện.

"Tỉnh lộ 587 là tuyến đường huyết mạch độc đạo kết nối các thôn khu vực xã Húc (cũ) với trung tâm xã Khe Sanh. Vì vậy, địa phương mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý, tháo dỡ cầu tạm này để việc đi lại của người dân được an toàn, thuận lợi", đại diện lãnh đạo UBND xã Khe Sanh nói.