Nước lũ bao vây, người thân chèo ghe đưa quan tài tìm nơi tổ chức đám tang

Sáng 29.10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một đám tang được cho là ở xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị). Qua tìm hiểu của PV Thanh Niên, cụ N.B (98 tuổi, trú tại thôn Phú Kinh, xã Nam Hải Lăng) qua đời do tuổi già.

Theo anh Nguyễn Thanh Thoảng - người dân cùng thôn, cụ B. mất trong thời điểm nước lũ còn dâng cao, nhà cụ B. bị ngập nên sáng nay bà con, xóm làng dùng ghe đưa quan tài của cụ đến khu vực cao hơn để tổ chức tang lễ.

Người thân đưa quan tài của cụ N.B đến nơi cao hơn để tổ chức đám tang ẢNH: B.H

“Quan tài cụ được đưa đến nhà thờ họ để làm lễ, nghĩa trang địa phương đang bị ngập sâu nên gia đình tính phương án đưa người mất đến nghĩa trang ở xã Cồn Tiên để an táng”, anh Thoảng nói.

Ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn xã bị ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe, thuyền.

563 hộ dân tại xã Nam Hải Lăng chịu tình cảnh ngập nước, phải dùng ghe, thuyền để đi lại ẢNH: B.H

"Hiện có 563 nhà dân bị ngập trong nước, người dân phải đi lại bằng ghe, thuyền. UBND xã đã nắm thông tin, tình hình đến thời điểm này người dân vẫn đang tự cung cấp cấp lương thực từ nguồn dự trữ. Tuy nhiên, nếu diễn biến mưa lũ phức tạp, nước tiếp tục dâng, địa phương sẽ lên kế hoạch để cứu trợ cho bà con bị ngập sâu", ông Bắc nói.

Nhiều tuyến đường ở các thôn như Câu Hà, Văn Quỹ, Hội Kỳ, Hội Điền, Anh Thơ, Hưng Nhơn, Phú Kinh, Văn Trị, Hà Lộc, Khe Mương, Xuân Lộc (cùng thuộc xã Nam Hải Lăng) bị ngập từ 1-1,5 m. UBND xã Nam Hải Lăng đã chủ động ứng phó với mưa lũ, chỉ đạo các trường học tạm nghỉ, triển khai phương án di dời, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm.