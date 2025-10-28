Đà Nẵng: Chìm ghe khi chở 9 người đi đám tang

Tối 28.10, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch UBND P.Điện Bàn (TP.Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ chìm ghe khi chở 9 người đang đi đám tang. Trong đó, may mắn có 8 người đã được ứng cứu kịp thời. Riêng 1 người vẫn đang còn mất tích.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân mất tích còn lại, nhưng do hiện nay mưa lớn, nước lũ chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Người dân tập trung theo dõi hiện trường vụ lật ghe khác khiến 1 người tử vong ở P.Điện Bàn Bắc vào chiều 28.10 ẢNH: C.X

Trước đó, lúc 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày 28.10, một chiếc ghe chở 9 người từ P.Điện Bàn đang trên đường đi đám tang về. Sau khi đến đoạn nước chảy xiết, ghe đã bị đánh lật tại khu vực sông hạ lưu. 8 người đã được cứu kịp thời, 1 người hiện vẫn mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã triển khai công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích. Trên địa bàn hạ du TP.Đà Nẵng đang trong tình trạng mưa lớn kéo dài kết hợp với việc các hồ thủy điện thượng nguồn xả lũ, khiến nhiều vùng trũng bị ngập sâu và dòng chảy trở nên rất nguy hiểm.

Theo dự báo, trong 12 - 24 giờ tới, mưa tại TP.Đà Nẵng vẫn tiếp diễn với khả năng cao gây ngập lụt và cô lập thêm các vùng thấp. Người dân cần hết sức thận trọng, tuân thủ chỉ dẫn từ lực lượng cứu hộ để đảm bảo an toàn tính mạng.