Đà Nẵng: Nữ công nhân băng dòng nước xiết về nhà, bị lũ cuốn trôi, tử vong

Chiều 28.10, mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ việc thương tâm trên địa bàn TP.Đà Nẵng khiến một phụ nữ bị đuối nước tại xã Hòa Tiến.

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, cho biết nạn nhân là chị T. (quê P.An Khê, TP.Đà Nẵng), công nhân Công ty FAVL, Khu công nghiệp Hòa Cầm.

Lãnh đạo xã Hòa Tiến thăm, động viên gia đình nữ công nhân ẢNH: Đ.X

Trên đường từ nhà mẹ đẻ trở về thôn An Trạch (xã Hòa Tiến) để lấy đồ đi làm, chị T. không may bị nước cuốn trôi, tử vong do đuối nước. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng để động viên thân nhân vượt qua mất mát.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi di chuyển qua khu vực ngập sâu, dòng chảy xiết trong những ngày mưa lớn, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

