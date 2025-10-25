Dự báo thời tiết TP.HCM: Triều cường dâng cao, nhiều nơi có thể ngập nước

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay có thể có mưa rào và triều cường dâng cao vào chiều tối, người dân cần đề phòng ngập nước.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ thông tin trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm, ở mức cao. Đến 7 giờ ngày 25.10, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm như sau: Nhà Bè (sông Đồng Điền) và Phú An (sông Sài Gòn) 1,77 m; Dầu Tiếng (sông Sài Gòn) 1,65 m; Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) 1,87 m.

Triều cường ở TP.HCM tiếp tục ở mức cao trong 2 ngày nữa ẢNH: PHẠM HỮU

Mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong 2 ngày nữa, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động I sẽ duy trì đến hết ngày 27.10.

Theo cơ quan khí tượng, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập nước ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Dự báo thời tiết TP.HCM có mưa chiều tối

Sáng nay, thời tiết TP.HCM nhiều mây, ít nắng, không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng là 26oC (giảm 1oC so với hôm qua), độ ẩm 94%, gió bắc đông bắc 2 m/giây.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết hôm nay áp cao lục địa có cường độ suy yếu chậm. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7 - 10 độ vĩ bắc hoạt động mạnh dần lên. Gió đông bắc cường độ yếu đến trung bình trên vùng biển Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ - Bắc Trung bộ lấn tây.



Thời tiết TP.HCM mát mẻ buổi sáng, chiều tối có thể có mưa ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng diễn ra gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 29 - 33oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng diễn ra gián đoạn. Trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Buổi sáng, thời tiết TP.HCM nhiều mây, nắng yếu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong 2 - 3 ngày tới, áp cao lục địa được tăng cường lệch đông. Rãnh áp thấp nâng trục chậm dần lên phía bắc, có vị trí ở khoảng 8 - 11 độ vĩ bắc. Gió đông bắc có cường độ yếu đến trung bình vùng biển Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ - Bắc Trung bộ có xu hướng nâng trục chậm lên phía bắc và tiếp tục lấn tây.



Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng diễn ra gián đoạn. Trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.



