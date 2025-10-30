Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dự báo tỉnh nào ở miền Trung mưa lớn 5 ngày tới, có nơi trên 700 mm

Phan Hậu
Phan Hậu
30/10/2025 20:47 GMT+7

Dự báo thời tiết từ tối nay 30.10 đến ngày 1.11, các tỉnh miền Trung từ Nghệ An - bắc Quảng Trị có mưa lớn, có nơi lượng mưa trên 700 mm, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo đợt mưa lớn mới xảy ra ở các tỉnh miền Trung, kéo dài đến hết ngày 4.11.

Dự báo tỉnh nào ở miền Trung mưa lớn 5 ngày tới, có nơi trên 700 mm- Ảnh 1.

Lũ bủa vây, cô lập nhiều khu vực dân cư tại xã Điện Bàn (Đà Nẵng) trong ngày 30.10

ẢNH: MAI THANH HẢI

Do ảnh hưởng không khí lạnh hoạt động tăng cường, dải hội tụ nhiệt đới có trục duy trì qua khu vực Trung Trung bộ, nhiễu động gió đông hoạt động ở các tầng khí quyển trên độ cao từ 1.500 - 5.000 m. Dự báo trong khoảng thời gian từ 30.10 - 4.11, ở các tỉnh miền Trung tiếp tục xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

Trong đợt mưa lớn này, dự báo khu vực có mưa nhiều nhất là từ Nghệ An trở vào đến phía bắc Quảng Trị (địa bàn tỉnh Quảng Bình cũ).

Dự báo từ chiều tối nay 30.10 đến hết ngày 1.11, khu vực từ Nghệ An - bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi mưa rất to trên 700 mm.

Từ đêm 31.10 đến hết ngày 1.11, khu vực từ nam Quảng Trị - Huế có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Dự báo sau đó, từ đêm 1.11 và ngày 2.11, khu vực từ Nghệ An - bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm.

Khu vực từ nam Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 150 mm, có nơi trên 250 mm. Mưa lớn ở miền Trung còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4.11.

Dự báo trong đợt mưa lớn này, các sông từ Nghệ An - bắc Quảng Trị xuất hiện lũ, lũ trên thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu và sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh và sông Kiến Giang (Quảng Trị) xuất hiện đợt lũ từ báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.

Sẵn sàng ứng phó lũ miền Trung sau mưa lớn

Ngày 30.10, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế yêu cầu triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó thiên tai sau mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, công trình đang thi công, hệ thống đê điều, hồ chứa đã bị sự cố trong đợt mưa lớn vừa qua. 

Các địa phương tuyệt đối không cho tích nước đối với các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn. Chủ động vận hành điều tiết các liên hồ, đơn hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo dành dung tích phòng lũ cho hạ du; duy trì lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng đến 17 giờ ngày 30.10, mưa lũ miền Trung những ngày vừa qua làm 10 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 7 người, Lâm Đồng 1người), 12 người mất tích (Quảng Trị 2 người, Huế 6 người, Đà Nẵng 4 người) và 24 người bị thương (Đà Nẵng 21 người, Huế 1 người, Quảng Ngãi 2 người).

Đến chiều nay 30.10, tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Lâm Đồng vẫn còn 123.677 nhà bị ngập lụt, riêng tỉnh Quảng Ngãi nước rút nhanh, nhà cơ bản đã hết ngập.


Khám phá thêm chủ đề

