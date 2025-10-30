Mưa lớn kỷ lục ở Phú Quốc, nhiều nơi ngập nặng

Theo người dân ở đặc khu Phú Quốc, mưa lớn bắt đầu khoảng 20 giờ ngày 29.10 và kéo dài đến nửa đêm khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Điển hình là khu vực sân bay Phú Quốc cũ, các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực, 30.4... nước tràn vào nhà dân, xe cộ chết máy, người tham gia giao thông vất vả di chuyển. Đến sáng 30.10, tình trạng nước ngập mới hết.

Mưa lớn vào tối 29.10 khiến đường Trần Hưng Đạo ở đặc khu Phú Quốc ngập sâu ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ông Võ Văn Chung (58 tuổi, ở khu vực Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc) cho biết: "Khoảng 22 giờ tối qua (29.10), tôi có việc phải đi xe máy trên đường Trần Hưng Đạo. Mưa lớn kinh khủng, khiến đường ngập sâu". Theo ông Chung, rất nhiều xe bị chết máy khi lưu thông qua tuyến đường này.

Xe máy vất vả di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 29.10, ông Huỳnh Văn Định, Trưởng phòng NN-MT, Phó ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự UBND đặc khu Phú Quốc, đã ký văn bản hỏa tốc gửi các phòng, ban, đoàn thể chủ động ứng phó mưa lớn và ngập cục bộ trên địa bàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, lượng mưa đo được trên địa bàn đặc khu Phú Quốc trong đêm 29.10 là 120 mm và có thể đây là trận mưa có cường độ lớn nhất từ năm 2000 đến nay.

Xe máy đậu trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (đặc khu Phú Quốc) trong tình trạng bị ngập nước vào tối 29.10 ẢNH: C.T.V.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn gây ngập cục bộ trên địa bàn, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn An Giang (Cấp nước khu vực 2) tổ chức vận hành đóng, mở cửa và điều tiết nước, quản lý an toàn hồ đập. Đồng thời, địa phương cũng cho lực lượng khơi thông dòng chảy, nhất là khu vực sân bay cũ, các đường 30.4, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực... để kịp thời thoát nước, giảm bớt tình trạng ngập do mưa lớn.