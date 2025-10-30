Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Mưa lớn kỷ lục ở Phú Quốc, nhiều nơi ngập nặng

Trần Ngọc
Trần Ngọc
30/10/2025 14:57 GMT+7

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ, với lượng mưa hơn 120 mm khiến các tuyến đường ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) ngập nặng.

Theo người dân ở đặc khu Phú Quốc, mưa lớn bắt đầu khoảng 20 giờ ngày 29.10 và kéo dài đến nửa đêm khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Điển hình là khu vực sân bay Phú Quốc cũ, các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực, 30.4... nước tràn vào nhà dân, xe cộ chết máy, người tham gia giao thông vất vả di chuyển. Đến sáng 30.10, tình trạng nước ngập mới hết.

Phú Quốc đón mưa lớn kỷ lục trong 25 năm, nhiều nơi bị ngập sâu - Ảnh 1.

Mưa lớn vào tối 29.10 khiến đường Trần Hưng Đạo ở đặc khu Phú Quốc ngập sâu

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ông Võ Văn Chung (58 tuổi, ở khu vực Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc) cho biết: "Khoảng 22 giờ tối qua (29.10), tôi có việc phải đi xe máy trên đường Trần Hưng Đạo. Mưa lớn kinh khủng, khiến đường ngập sâu". Theo ông Chung, rất nhiều xe bị chết máy khi lưu thông qua tuyến đường này. 

Phú Quốc đón mưa lớn kỷ lục trong 25 năm, nhiều nơi bị ngập sâu - Ảnh 2.

Xe máy vất vả di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 29.10, ông Huỳnh Văn Định, Trưởng phòng NN-MT, Phó ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự UBND đặc khu Phú Quốc, đã ký văn bản hỏa tốc gửi các phòng, ban, đoàn thể chủ động ứng phó mưa lớn và ngập cục bộ trên địa bàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, lượng mưa đo được trên địa bàn đặc khu Phú Quốc trong đêm 29.10 là 120 mm và có thể đây là trận mưa có cường độ lớn nhất từ năm 2000 đến nay.

Phú Quốc đón mưa lớn kỷ lục trong 25 năm, nhiều nơi bị ngập sâu - Ảnh 3.

Xe máy đậu trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (đặc khu Phú Quốc) trong tình trạng bị ngập nước vào tối 29.10

ẢNH: C.T.V.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn gây ngập cục bộ trên địa bàn, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn An Giang (Cấp nước khu vực 2) tổ chức vận hành đóng, mở cửa và điều tiết nước, quản lý an toàn hồ đập. Đồng thời, địa phương cũng cho lực lượng khơi thông dòng chảy, nhất là khu vực sân bay cũ, các đường 30.4, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực... để kịp thời thoát nước, giảm bớt tình trạng ngập do mưa lớn.

Xem thêm bình luận