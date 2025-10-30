Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai: Ngập lụt phía hạ lưu sông Kôn, nhiều trường học phải đóng cửa

Minh Lê
Minh Lê
30/10/2025 12:04 GMT+7

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 27.10 đến nay, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai xuất hiện mưa vừa đến mưa to, khiến mực nước các sông dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng ở vùng hạ lưu sông Kôn.

Sáng 30.10, nước sông Kôn dâng tràn qua nhiều tuyến tỉnh lộ ở phía đông tỉnh Gia Lai như 640, 631, 636, nhiều khu dân cư và trường học ở các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, Ngô Mây… bị ngập lụt.

Gia Lai: Ngập lụt phía hạ lưu sông Kôn, nhiều trường học phải đóng cửa - Ảnh 1.

Tỉnh lộ 640 qua các xã phía đông tỉnh Gia Lai bị ngập lụt

ẢNH: MINH LÊ

Do ngập lụt, hàng loạt trường học từ mầm non đến THPT phải tạm thời đóng cửa. Riêng xã Tuy Phước Đông có 6/16 trường với hơn 2.650 học sinh được cho nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Ông Ngô Quốc Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông), cho biết: "Nhà trường đã cho gần 600 học sinh nghỉ học từ ngày 29.10. Hiện có 10 phòng học bị ngập sâu khoảng 20 cm. Chúng tôi đã di chuyển toàn bộ thiết bị dạy học lên cao để tránh hư hỏng, khi nước rút sẽ tổ chức dạy bù để kịp chương trình".

Gia Lai: Ngập lụt phía hạ lưu sông Kôn, nhiều trường học phải đóng cửa - Ảnh 2.

Nước tràn vào phòng học Trường THCS Phước Thắng

ẢNH: MINH LÊ

Trước tình hình ngập lụt, UBND các xã đã bố trí lực lượng trực canh tại các điểm tràn, rào chắn, lắp biển cảnh báo và cấm người dân vượt qua khu vực nước chảy xiết, đặc biệt là ban đêm. Các đội cứu hộ, cứu nạn cùng phương tiện chuyên dụng luôn túc trực sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp.

Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, thông tin thêm: "Chúng tôi đã kích hoạt phương án phòng chống lụt bão, lập các tổ xung kích ở từng thôn. Hiện nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt ở nhiều khu vực ven sông, người dân đã chủ động dự trữ lương thực, nước uống và sẵn sàng di dời lên vùng cao khi cần thiết. Chính quyền cũng chuẩn bị sẵn bao cát, máy đào, máy xúc tại các điểm đê xung yếu để kịp thời gia cố, không để xảy ra vỡ đê".

Các hợp tác xã trong vùng cũng được huy động vớt bèo, khơi thông dòng chảy, mở đập dâng và cống qua đê để tiêu thoát nước nhanh, hạn chế ngập úng kéo dài.

Một số hình ảnh ngập lụt tại phía đông tỉnh Gia Lai do Thanh Niên ghi lại:

Gia Lai: Ngập lụt phía hạ lưu sông Kôn, nhiều trường học phải đóng cửa - Ảnh 3.

Nhiều tuyến tỉnh lộ ở đông Gia Lai bị nước lũ chia cắt, cấm phương tiện qua lại

ẢNH: MINH LÊ

Gia Lai: Ngập lụt phía hạ lưu sông Kôn, nhiều trường học phải đóng cửa - Ảnh 4.

Trường mầm non Phước Thắng bị nước bủa vây

ẢNH: MINH LÊ

Gia Lai: Ngập lụt phía hạ lưu sông Kôn, nhiều trường học phải đóng cửa - Ảnh 5.

Trường THCS Phước Thắng bị ngập nước, học sinh nghỉ học

ẢNH: MINH LÊ

Gia Lai: Ngập lụt phía hạ lưu sông Kôn, nhiều trường học phải đóng cửa - Ảnh 6.

Xe máy cày kéo ô tô 16 chỗ bị chết máy khi qua tràn trên tỉnh lộ 640

ẢNH: MINH LÊ

Gia Lai: Ngập lụt phía hạ lưu sông Kôn, nhiều trường học phải đóng cửa - Ảnh 7.

Huy động máy múc vớt bèo, khơi thông dòng thoát lũ trên các nhánh sông

ẢNH: MINH LÊ

Cập nhật Lũ trên sông Thu Bồn xuống chậm, vẫn ở mức báo động 3


Tin liên quan

Ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng ở nhiều tỉnh miền Trung

Ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng ở nhiều tỉnh miền Trung

Mưa lớn kéo dài khiến một số tỉnh, thành miền Trung ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng, trong đó sạt lở xảy ra ở nhiều nơi.

Đà Nẵng: Người dân cầu cứu trong đêm, bộ đội hành quân khẩn cấp

Rời đi hay ở lại sau lũ?

Khám phá thêm chủ đề

Ngập lụt Gia Lai ngập sâu Nghỉ học Mưa lũ Sông Kôn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận