Gia Lai: Ngập lụt phía hạ lưu sông Kôn, nhiều trường học phải đóng cửa

Sáng 30.10, nước sông Kôn dâng tràn qua nhiều tuyến tỉnh lộ ở phía đông tỉnh Gia Lai như 640, 631, 636, nhiều khu dân cư và trường học ở các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, Ngô Mây… bị ngập lụt.

Tỉnh lộ 640 qua các xã phía đông tỉnh Gia Lai bị ngập lụt ẢNH: MINH LÊ

Do ngập lụt, hàng loạt trường học từ mầm non đến THPT phải tạm thời đóng cửa. Riêng xã Tuy Phước Đông có 6/16 trường với hơn 2.650 học sinh được cho nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Ông Ngô Quốc Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông), cho biết: "Nhà trường đã cho gần 600 học sinh nghỉ học từ ngày 29.10. Hiện có 10 phòng học bị ngập sâu khoảng 20 cm. Chúng tôi đã di chuyển toàn bộ thiết bị dạy học lên cao để tránh hư hỏng, khi nước rút sẽ tổ chức dạy bù để kịp chương trình".

Nước tràn vào phòng học Trường THCS Phước Thắng ẢNH: MINH LÊ

Trước tình hình ngập lụt, UBND các xã đã bố trí lực lượng trực canh tại các điểm tràn, rào chắn, lắp biển cảnh báo và cấm người dân vượt qua khu vực nước chảy xiết, đặc biệt là ban đêm. Các đội cứu hộ, cứu nạn cùng phương tiện chuyên dụng luôn túc trực sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp.

Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, thông tin thêm: "Chúng tôi đã kích hoạt phương án phòng chống lụt bão, lập các tổ xung kích ở từng thôn. Hiện nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt ở nhiều khu vực ven sông, người dân đã chủ động dự trữ lương thực, nước uống và sẵn sàng di dời lên vùng cao khi cần thiết. Chính quyền cũng chuẩn bị sẵn bao cát, máy đào, máy xúc tại các điểm đê xung yếu để kịp thời gia cố, không để xảy ra vỡ đê".

Các hợp tác xã trong vùng cũng được huy động vớt bèo, khơi thông dòng chảy, mở đập dâng và cống qua đê để tiêu thoát nước nhanh, hạn chế ngập úng kéo dài.

Một số hình ảnh ngập lụt tại phía đông tỉnh Gia Lai do Thanh Niên ghi lại:

Nhiều tuyến tỉnh lộ ở đông Gia Lai bị nước lũ chia cắt, cấm phương tiện qua lại ẢNH: MINH LÊ

Trường mầm non Phước Thắng bị nước bủa vây ẢNH: MINH LÊ

Trường THCS Phước Thắng bị ngập nước, học sinh nghỉ học ẢNH: MINH LÊ

Xe máy cày kéo ô tô 16 chỗ bị chết máy khi qua tràn trên tỉnh lộ 640 ẢNH: MINH LÊ

Huy động máy múc vớt bèo, khơi thông dòng thoát lũ trên các nhánh sông ẢNH: MINH LÊ

