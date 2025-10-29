Buộc thôi việc Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai

Ngày 29.10, Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định kỷ luật buộc thôi việc ông Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Quyết định được đưa ra sau khi ông Sáu bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã có quyết định khai trừ Đảng đối với ông Sáu vì liên quan sai phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác.

Lực lượng công an điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Vĩnh Thạnh ẢNH: TRANG ANH

Liên quan vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra hàng loạt hành vi sai phạm, gồm: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty CP Sản xuất thương mại Vĩnh Thạnh cùng một số tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can. Trong đó, các bị can Trần Phước Phi, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh; Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Đinh Giang Bình, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Phan Thanh Kha, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh, bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ.

Riêng ông Lê Đức Sáu bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.