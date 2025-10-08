Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phó chủ tịch và nhân viên một phường cũ ở Huế bị bắt vì nhận hối lộ

Lê Hoài Nhân
08/10/2025 17:15 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can từng công tác tại P.Phú Hội (tên cũ trước khi sáp nhập) về tội nhận hối lộ.

Ngày 8.10, Công an TP.Huế cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 bị can từng công tác tại P.Phú Hội (Q.Thuận Hóa cũ) về tội nhận hối lộ.

Phó chủ tịch và nhân viên một phường cũ ở Huế bị bắt vì nhận hối lộ- Ảnh 1.

Thời điểm tống đạt các lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Dương Đăng Khoa đang là Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ công thuộc UBND P.Thuận Hóa, TP.Huế (nguyên là Phó chủ tịch UBND P.Phú Hội cũ)

ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo đó, các bị can bị bắt là Dương Đăng Khoa, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ công thuộc UBND P.Thuận Hóa, TP.Huế (nguyên là Phó chủ tịch UBND P.Phú Hội cũ) và Hoàng Văn Thắng, chuyên viên phòng Kinh tế - hạ tầng đô thị UBND P.Thuận Hóa (nguyên là cán bộ UBND P.Phú Hội cũ).

Theo thông tin ban đầu, các bị can bị bắt vì liên quan đến tội nhận hối lộ khi đang còn công tác tại P.Phú Hội cũ.

Phó chủ tịch và nhân viên một phường cũ ở Huế bị bắt vì nhận hối lộ- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt Hoàng Văn Thắng, chuyên viên phòng Kinh tế - hạ tầng đô thị UBND P.Thuận Hóa

ẢNH: BÌNH THIÊN

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế tiếp tục điều tra mở rộng.

Khởi tố 2 bị can ở Huế nhận làm giả giấy phép lái xe

Khởi tố 2 bị can ở Huế nhận làm giả giấy phép lái xe

Công an TP.Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến hành vi nhận làm giả giấy phép lái xe để thu lợi bất chính.

nhận hối lộ khởi tố bắt tạm giam phó chủ tịch TP.Huế
