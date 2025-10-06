Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khởi tố cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh tội nhận hối lộ

Trần Cường - Đình Huy
06/10/2025 15:34 GMT+7

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cùng 2 người bị khởi tố về tội nhận hối lộ trong vụ án liên quan Công ty cổ phần FreeLand.

Tại họp báo thông tin về kết quả công tác quý 3/2025 của Bộ Công an tổ chức chiều 6.10, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, đã thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần FreeLand (TP.HCM), Đồng Nai và các đơn vị liên quan.

Theo thượng tá Tùng, ngày 21.7, C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can ở 2 nhóm tội. 

Khởi tố cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh- Ảnh 1.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Cục phó C03

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong đó, bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cùng 2 người bị khởi tố tội nhận hối lộ. 5 người còn lại bị khởi tố tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, trong đó có ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh sinh năm 1965 tại tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM). Bà có trình độ cử nhân Đại học Nông Lâm TP.HCM, thạc sĩ Quản lý kinh tế và cao cấp lý luận chính trị.

Bà từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Giám đốc Sở Công thương Đồng Nai, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XIV.

Quá trình công tác, bà Thanh bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng.

Tháng 5.2018, Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết cho bà thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội theo đơn xin từ chức với lý do sức khỏe.

Tháng 12.2018, bà được điều động về công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai.

