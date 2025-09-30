Sân bay Long Thành và sông Đồng Nai là động lực kép để Đồng Nai bứt phá

Ngày 30.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên chính thức.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: LÊ LÂM

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã đến dự.

Đến dự còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai ẢNH: BTC

Ngoài ra còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũ và Bình Phước cũ qua các thời kỳ, các anh hùng lực lượng vũ trang, các bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, cho biết sau hợp nhất, Đồng Nai trở thành một trong những tỉnh có quy mô lớn nhất cả nước, là tỉnh biên giới, đa dạng về văn hóa, dân tộc, tôn giáo.

Đồng Nai nằm ở vị trí chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, tiếp giáp siêu đô thị TP.HCM, giữ vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực với đầy đủ các phương thức giao thông.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đọc báo cáo chính trị tại đại hội ẢNH: BTC

Quỹ đất rộng lớn, bằng phẳng, lực lượng lao động dồi dào, đặc biệt sân bay Long Thành đi vào hoạt động cùng với hành lang sông Đồng Nai sẽ tạo nên động lực kép để Đồng Nai bứt phá phát triển, trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, thương mại, logistics, nông nghiệp công nghệ cao lớn nhất cả nước.

Sân bay Long Thành dự kiến đi vào khai thác trong năm 2026. Trong ảnh là máy bay chuyên dụng đang bay hiệu chuẩn để chuẩn bị cho việc bay chính thức ẢNH: LÊ LÂM

Đồng Nai đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, trở thành động lực phát triển của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đồng Nai phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10% - 12%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 250 triệu đồng; tỷ trọng kinh tế số đạt trên 30% GRDP; tỷ lệ đô thị hóa đạt 55%; bảo hiểm y tế toàn dân; 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; 80% trường học đạt chuẩn quốc gia...