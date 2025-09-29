Đồng Nai luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về dịch vụ công, chuyển đổi số

Ngày 29.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày (29 - 30.9) ẢNH: BTC

Tham dự đại hội có tổng cộng 450 đại biểu, trong đó 65 đại biểu đương nhiên (các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đương nhiệm), còn lại là đại biểu được chỉ định.

Theo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trình tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng. Hằng năm có 94,71% tổ chức cơ sở đảng và 94,95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh đạt 7,11%/năm. Đến 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 694,457 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 153,7 triệu đồng/người.

Toàn cảnh đại hội ẢNH: BTC

Kim ngạch xuất khẩu 5 năm qua đạt trên 168 tỉ USD, tổng thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 378.000 tỉ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 725.000 tỉ đồng.

Đồng Nai luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành cung cấp dịch vụ công dẫn đầu cả nước; và nằm trong nhóm 14 tỉnh, thành dẫn đầu về chuyển đổi số.

Tỉnh Đồng Nai mới có gì?

Báo cáo của đại hội cũng cho biết, tỉnh Đồng Nai mới (sau khi sáp nhập Đồng Nai và Bình Phước) có diện tích 12.737,18 km², dân số khoảng 4,5 triệu người. Tỉnh có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 72 xã và 23 phường. Đảng bộ tỉnh có 99 đảng bộ trực thuộc với 131.989 đảng viên, là địa phương có sự đa dạng về văn hóa, lịch sử, dân tộc và tôn giáo (với 37 dân tộc thiểu số và 10 tôn giáo).

Trước đó, sáng cùng ngày, các đại biểu đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai ẢNH: BTC

Với vị trí nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, Đồng Nai có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ 5 phương thức giao thông (gồm: đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường hàng hải và đường thủy nội địa), nổi bật là sân bay Long Thành, cảng Phước An và 10 tuyến đường cao tốc đã, đang và sẽ triển khai. Bên cạnh đó còn có đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia dài 258,939 km và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Đồng Nai là một trong những tỉnh phát triển công nghiệp hàng đầu của cả nuớc, với 83 khu công nghiệp được quy hoạch với diện tích trên 36.728ha; có diện tích rừng tự nhiên lớn và hệ sinh thái rừng đa dạng (như Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, rừng ngập mặn Long Thành).

Hiện sân bay Long Thành đang bay hiệu chuẩn, để sẵn sàng cho chuyến bay đầu tiên hạ cánh 19.12.2025 ẢNH: LÊ LÂM

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Đồng Nai đặt mục tiêu đến 2030 xây dựng tỉnh nhà phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng Nai cũng đề ra tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân 10% trở lên.