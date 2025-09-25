Quy hoạch tỉnh Đồng Nai: Đề xuất làm metro, cao tốc kết nối Đồng Xoài - Biên Hòa

Ngày 25.9, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội thảo góp ý điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai mới thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, với sự tham gia của nhiều tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học.

PGS - TS Trần Quang Phú đề xuất bổ sung tuyến đường sắt đô thị kết nối Đồng Xoài - Biên Hòa, từ đây kết nối với các tuyến đường sắt đô thị đã quy hoạch để đi sân bay Long Thành và TP.HCM ẢNH: T.L

Cho ý kiến về quy hoạch mạng lưới giao thông, PGS - TS Trần Quang Phú, Phó hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM đề xuất bổ sung thêm tuyến cao tốc Đồng Xoài (Bình Phước cũ) - Biên Hòa (Đồng Nai cũ); đồng thời nghiên cứu bổ sung đường Vành đai 5 (trên cơ sở quốc lộ 56 và 56B), Vành đai 6 (đường tỉnh 761, 776, 765).

Đối với giao thông đường sắt, PGS - TS Trần Quang Phú đề xuất bổ sung tuyến đường sắt đô thị kết nối Đồng Xoài - Biên Hòa, từ đây kết nối với các tuyến đường sắt đô thị đã quy hoạch để đi sân bay Long Thành và TP.HCM.

Sơ đồ các tuyến xe buýt và trạm trung chuyển theo đề xuất của PGS - TS Trần Quang Phú ẢNH: TL

Theo PGS - TS Trần Quang Phú, sân bay Long Thành sẽ đi vào hoạt động vào 2026. Trong khi đó, đường sắt đô thị để đi vào hoạt động cần 10 - 15 năm từ khi lập dự án. Vì vậy trước mắt để đưa đón người dân trong tỉnh đến sân bay Long Thành, ông đề xuất lập các tuyến xe buýt có làn đường ưu tiên trên các trục đường chính, ngoài ra xây dựng các trạm trung chuyển ở Biên Hòa, Long Khánh, Cẩm Mỹ, Đồng Xoài, Trảng Bom để gom khách đi sân bay Long Thành.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết sau sáp nhập, Đồng Nai mới có diện tích hơn 12.700 km2, dân số gần 4,5 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 4 cả nước.

Đồng Nai có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, với đầy đủ cả 5 phương thức vận tải: gồm đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa và đường biển.

Đặc biệt, tỉnh có sân bay Long Thành và 10 tuyến cao tốc đã và đang được đầu tư với tổng chiều dài gần 400 km. Đây là những nhân tố khẳng định vị thế của Đồng Nai trong kết nối vùng, quốc tế, mở ra nhiều cơ hội giúp tỉnh phát triển đột phá trong tương lai.