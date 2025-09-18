Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công tác bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành sẽ kéo dài bao lâu?

Lê Lâm
Lê Lâm
18/09/2025 19:31 GMT+7

Theo kế hoạch, công tác bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành sẽ diễn ra khoảng 1 tháng (từ 26.9 đến 24.10).

Ngày 18.9, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang phối hợp Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) và Công ty TNHH kỹ thuật quản lý bay (ATTECH) và Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) gấp rút triển khai các công tác chuẩn bị phục vụ cho việc bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành.

Công tác bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành sẽ kéo dài bao lâu?- Ảnh 1.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang dần về đích

ẢNH: ACV

Theo kế hoạch đã được Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng) phê duyệt, công tác bay hiệu chuẩn sẽ diễn ra từ 26.9 đến 24.10. Đây là công tác bắt phải thực hiện, trước khi đưa sân bay vào vận hành chính thức.

Đơn vị đảm nhiệm việc bay hiệu chuẩn là ATTECH (đơn vị thành viên của VATM). Ngoài đội ngũ gồm các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của ATTECH, lần kiểm tra này còn có chuyên gia đến từ Học viện Dẫn đường hàng không Cộng hòa Czech.

Phương tiện được sử dụng là máy bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series. Phương tiện này sẽ thực hiện nhiệm vụ hiệu chuẩn, đánh giá độ chính xác của hệ thống đèn hiệu đường cất/hạ cánh, hệ thống tiếp cận chính xác ILS, đèn dẫn đường, đèn hạ cánh, cũng như một số thiết bị thông tin, giám sát khác.

Công tác bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành sẽ kéo dài bao lâu?- Ảnh 2.

Công tác bay đánh giá phương thức thành công là bước đệm để triển khai bay hiệu chuẩn

ẢNH: H.K

Trước đó, vào cuối tháng 7, đầu tháng 8.2025, các đơn vị trên cũng đã phối hợp tiến hành bay đánh giá phương thức bay thành công, đây là bước đệm để triển khai bay hiệu chuẩn.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sân bay Long Thành giai đoạn 1 phải cơ bản hoàn thành trước 19.12.

ACV cho hay trong ngày 19.12 sẽ thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên từ sân bay Nội Bài vào hạ cánh tại sân bay Long Thành.

Công tác bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành sẽ kéo dài bao lâu?- Ảnh 3.

Đường băng số 1 sân bay Long Thành

ẢNH: ACV

Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha (xã Long Thành, Đồng Nai) tổng mức đầu tư 336.630 tỉ đồng (tương đương 16,3 tỉ USD), được chia làm 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 (dự kiến khai thác vào năm 2026) có công suất phục vụ 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Khi hoàn thành toàn bộ, sân bay Long Thành có 4 đường băng cất hạ cánh, 4 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ, công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

