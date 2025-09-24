Đồng Nai đặt mục tiêu đạt tiêu thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030

Ngày 24.9, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức buổi họp báo để thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030, và thông tin tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng năm 2025.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn thông tin tại buổi họp báo ẢNH: LÊ LÂM

Theo Tỉnh ủy Đồng Nai, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 1 diễn ra trong 2 ngày (29 - 30.9) tại Trung tâm hội nghị tỉnh (Quảng trường tỉnh, phường Tân Triều, Đồng Nai). Có truyền hình trực tiếp trên kênh ĐN1, ĐN2.

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 450, trong đó 65 đại biểu đương nhiên (cả Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đương nhiệm), còn lại là đại biểu được chỉ định.

Chủ đề của Đại hội là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại".

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Đồng Nai đặt mục tiêu đến 2030 xây dựng tỉnh nhà phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng Nai cũng đề ra tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân 10% trở lên.

Một điểm mới của Đồng Nai là dù Trung ương không quy định xây dựng chương trình hành động thông qua tại đại hội, nhưng tỉnh đã chủ động xây dựng và sẽ trình tại đại hội thảo luận, bảo đảm cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, danh mục chương trình, đề án và dự án cụ thể. Đây là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết trong cả nhiệm kỳ.

Tổng cộng có 34 chương trình, đề án, nghị quyết; 46 dự án, công trình trọng điểm cần triển khai trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là khung hành động chiến lược, đồng bộ và toàn diện, nhằm đưa Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, xanh và hiện đại, trở thành trung tâm công nghiệp logistics, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu cả nước.