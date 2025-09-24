Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Đồng Nai đặt mục tiêu đạt tiêu thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030

Lê Lâm
Lê Lâm
24/09/2025 13:17 GMT+7

Trong 5 năm tới, Đồng Nai đặt mục tiêu phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phấn đấu đến 2023 cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 24.9, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức buổi họp báo để thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030, và thông tin tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng năm 2025.

Đồng Nai đặt mục tiêu đạt tiêu thành phố trực thuộc Trung ương vào 2030 - Ảnh 1.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn thông tin tại buổi họp báo

ẢNH: LÊ LÂM

Theo Tỉnh ủy Đồng Nai, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 1 diễn ra trong 2 ngày (29 - 30.9) tại Trung tâm hội nghị tỉnh (Quảng trường tỉnh, phường Tân Triều, Đồng Nai). Có truyền hình trực tiếp trên kênh ĐN1, ĐN2.

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 450, trong đó 65 đại biểu đương nhiên (cả Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đương nhiệm), còn lại là đại biểu được chỉ định.

Chủ đề của Đại hội là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại".

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Đồng Nai đặt mục tiêu đến 2030 xây dựng tỉnh nhà phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng Nai cũng đề ra tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân 10% trở lên.

Đồng Nai đặt mục tiêu đạt tiêu thành phố trực thuộc Trung ương vào 2030 - Ảnh 2.

Một góc thành phố Biên Hòa cũ, nay là phường Trấn Biên (Đồng Nai)

ẢNH: LÊ LÂM

Một điểm mới của Đồng Nai là dù Trung ương không quy định xây dựng chương trình hành động thông qua tại đại hội, nhưng tỉnh đã chủ động xây dựng và sẽ trình tại đại hội thảo luận, bảo đảm cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, danh mục chương trình, đề án và dự án cụ thể. Đây là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết trong cả nhiệm kỳ.

Tổng cộng có 34 chương trình, đề án, nghị quyết; 46 dự án, công trình trọng điểm cần triển khai trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là khung hành động chiến lược, đồng bộ và toàn diện, nhằm đưa Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, xanh và hiện đại, trở thành trung tâm công nghiệp logistics, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu cả nước.

Tin liên quan

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: Đồng Nai có nhiều tiềm năng, cơ hội dẫn đầu tăng trưởng kinh tế

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: Đồng Nai có nhiều tiềm năng, cơ hội dẫn đầu tăng trưởng kinh tế

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhận định Đồng Nai có nhiều tiềm năng, cơ hội lớn để đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp nặng… trở thành tỉnh đứng đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế.

Khám phá thêm chủ đề

Đồng Nai Thành phố trực thuộc Trung ương Đại hội Đảng bộ Đồng Nai Logistic Tốc độ tăng trưởng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận