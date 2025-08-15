Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: Đồng Nai có nhiều tiềm năng, cơ hội dẫn đầu tăng trưởng kinh tế

Ngày 15.8, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về kinh tế - xã hội năm 2025, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên địa bàn.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: VGP

Sau khi nghe lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo tình hình, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong việc giải phóng mặt bằng và giải quyết các vướng mắc, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Đồng thời đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, dồn lực thi công để dự án thành phần 1 hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Cũng tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao những kết quả tỉnh Đồng Nai đã đạt được về kinh tế - xã hội; đồng thời nhận định địa phương có vị trí chiến lược, giao thông thuận lợi, là tỉnh với quy mô kinh tế lớn thứ 4 toàn quốc, dân số đứng thứ 5, đất đai màu mỡ với diện tích đứng thứ 9 cả nước, công nghiệp phát triển…

"Đây là những tiềm năng, cơ hội rất lớn để tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp nặng… qua đó vượt lên trở thành tỉnh đứng đầu cả nước cả về tăng trưởng kinh tế lẫn quy mô kinh tế", Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu.

Phó thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng giao thông chiến lược, mang tính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó thủ tướng cũng cho ý kiến về phát triển nhà ở xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng…

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Phó thủ tướng đề nghị Đồng Nai quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, phải bố trí đúng người, đúng việc; nghiên cứu, có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút, bố trí nhân sự công nghệ thông tin cho cấp xã.

Về việc xử lý trụ sở dôi dư, Phó thủ tướng chỉ đạo: "Những trụ sở nào có thể giải quyết thủ tục hành chính cho người dân hay để lại làm việc thuận lợi hơn thì tiếp tục sử dụng hoặc chuyển đổi công năng làm nhà văn hóa hay trường học. Còn lại xử lý bằng hình thức bán đấu giá để thu tiền về cho ngân sách".

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra thực tế dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào chiều 14.8 ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, vào chiều 14.8, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra thực tế dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn thành phần 1 thuộc Đồng Nai).