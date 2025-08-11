Cán bộ phải nỗ lực hết mình để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ngày 11.8, Đảng bộ P.Chơn Thành (Đồng Nai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Minh Hợi tham dự đại hội.

P.Chơn Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập P.Hưng Long, P.Minh Thành và P.Thành Tâm (thuộc TX.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ), có quy diện tích hơn 124 km², dân số gần 44.000 người.

Với phương châm: "Đảng mạnh - Dân tin - Phường Chơn Thành phát triển bền vững", P.Chơn Thành đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng ủy và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đến năm 2030 P.Chơn Thành cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III, là trung tâm công nghiệp, dịch vụ và đô thị theo hướng năng động, sinh thái, thông minh của tỉnh Đồng Nai.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tặng P.Chơn Thành bức trướng tại đại hội ẢNH: HOÀNG GIÁP

P.Chơn Thành cũng phấn đấu thúc đẩy địa phương tăng trưởng kinh tế 2 con số; quyết tâm xây dựng thành công chính quyền địa phương 2 cấp tại địa phương trên tinh thần gần dân, sát dân, tất cả vì lợi ích của dân, dùng người có đức, có tài, thải người yếu kém; chỉnh đốn Đảng viên, xây dựng Đảng ủy phường thật sự trong sạch, vững mạnh; triển khai có hiệu quả đề án P.Chơn Thành hạnh phúc... góp phần cùng tỉnh Đồng Nai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại đại hội ẢNH: HOÀNG GIÁP

Để P.Chơn Thành phát triển nhanh và bền vững, ông Nguyễn Minh Hợi đề nghị Đảng ủy P.Chơn Thành phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, trên tinh thần địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm.

Một góc đô thị P.Chơn Thành nhìn từ trên cao ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Với 1.060 đầu việc thuộc thẩm quyền của phường, đòi hỏi cán bộ phường phải nỗ lực, phấn đấu hết sức mình để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất có thể. Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân", ông Hợi đề nghị.



