Định hướng phát triển phường trung tâm tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 ra sao?

Ngày 5.8, tại Hội trường Thống Nhất (thuộc UBND tỉnh Tây Ninh) diễn ra Đại hội đại biểu P.Long An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, dự và chỉ đạo đại hội.

Ông Lê Công Đỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư P.Long An (nhiệm kỳ 2025 - 2030) ẢNH: BẮC BÌNH

Đại hội đã công bố quyết định của Tỉnh ủy Tây Ninh chỉ định ông Lê Công Đỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức Bí thư P.Long An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước khi sáp nhập 2 tỉnh Long An và Tây Ninh, ông Lê Công Đỉnh là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, Bí thư Thành ủy Tân An. Ngày 1.7, ông được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Long An.

Tỉnh ủy Tây Ninh cũng chỉ định 2 Phó bí thư P.Long An là bà Nguyễn Thị Hoa (Phó thường trực) và ông Võ Hồng Thảo (Chủ tịch UBND phường). Ban chấp hành được chỉ định gồm 27 người.

Ông Nguyễn văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ P.Long An ra mắt tại đại hội ẢNH: BẮC BÌNH

P.Long An được thành lập trên cơ sở hợp nhất các phường 1, 3, 4, 5, 6, xã Hướng Thọ Phú (TP.Tân An) và một phần ấp Bình Cang 1 (xã Bình Thạnh, H.Thủ Thừa) của tỉnh Long An cũ; là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Tây Ninh mới. Đảng bộ P.Long An hiện có 101 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 4.400 đảng viên.

Trên địa bàn phường có nhiều trục giao thông huyết mạch như QL1, QL62, tuyến tránh TP.Tân An, đường Hùng Vương và sông Vàm Cỏ Tây, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối liên vùng, phát triển đô thị và thu hút đầu tư.

Nghị quyết của Đảng bộ P.Long An nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu trở thành phường tiêu biểu theo hướng đô thị xanh, thông minh, giữ vai trò đầu tàu dẫn dắt sự phát triển toàn diện của tỉnh Tây Ninh.

P.Long An hiện có 101 cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ phường với hơn 4.400 đảng viên ẢNH: BẮC BÌNH

Giai đoạn 2025 - 2030, P.Long An phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm hằng năm đạt 10,5 - 11%; thu ngân sách hằng năm vượt 5 - 10% chỉ tiêu tỉnh giao. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người tăng 40 - 45% so với năm 2025.

Phường Long An tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, trở thành trung tâm thương mại cấp vùng. Nhiều dự án lớn sẽ được hỗ trợ đi vào hoạt động ổn định, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống người dân.

Đến năm 2030, phường không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống y tế và giáo dục được đầu tư hiện đại, hướng đến mô hình thông minh, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

Phường Long An cũng đặt mục tiêu đạt 100% tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 100% dân cư được sử dụng nước sạch; tích cực tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, thích ứng với biến đổi khí hậu.