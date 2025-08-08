Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai được bầu giữ chức Phó chủ tịch tỉnh

Lê Lâm
08/08/2025 11:10 GMT+7

Ông Nguyễn Kim Long, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh này.

Sáng 8.8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề).

Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai được bầu giữ chức Phó chủ tịch tỉnh- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kim Long (ở giữa) nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Tại kỳ họp, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đọc tờ trình, giới thiệu bầu chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Nguyễn Kim Long, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Kim Long sau đó được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai với 95/95 số phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Kim Long sinh năm 1977 (quê Bình Dương cũ, nay là TP.HCM), trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, cử nhân kinh tế - chính trị, thạc sĩ kinh tế.

Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Kim Long là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Dofico, sau đó điều chuyển sang làm Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.

Tin liên quan

Ông Thái Bảo là tân Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Ông Thái Bảo, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai được Ban Bí thư T.Ư Đảng chuẩn y giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đồng Nai Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long HĐND tỉnh Đồng Nai
Xem thêm bình luận