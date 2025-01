Giám đốc Sở Xây dựng được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Sáng 14.1, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu đã bầu ông Hồ Văn Hà, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tặng hoa chúc mừng Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà và Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Đức Hải ẢNH: LÊ LÂM

Ông Hồ Văn Hà (49 tuổi, quê quán Quảng Ngãi) tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng và Thạc sĩ chuyên ngành kinh doanh.

Trước khi được bầu làm lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, ông Hồ Văn Hà từng kinh qua các chức vụ Phó chủ tịch UBND H.Xuân Lộc, Chủ tịch UBND H.Xuân Lộc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Văn Hà bày tỏ sự vinh dự được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cam kết tiếp tục cố gắng nỗ lực, cầu thị, tận tâm, tận lực, tâm huyết để cùng với Ban Cán sự UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai đối với đại tá Nguyễn Hồng Phong, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục nghiệp vụ (Bộ Công an); đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.