Đình chỉ sinh hoạt 5 đảng viên gây thất thoát tài sản nhà nước

Ngày 15.9, ông Cao Thanh Thương, Bí thư Đảng ủy Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, cho biết đã đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 5 đảng viên có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo ông Thương, cả 5 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở NN-MT tỉnh Gia Lai.

Như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty CP Sản xuất thương mại Vĩnh Thạnh và một số tổ chức, cá nhân liên quan ở Gia Lai.

Cơ quan công an kiểm tra cơ sở có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí ở Vĩnh Thạnh (Gia Lai) ẢNH: TRIỆU THANH

Vụ án liên quan đến việc đấu giá khai thác hơn 25 ha rừng để thực hiện dự án thủy điện Vĩnh Sơn 4 (xã Vĩnh Kim, H.Vĩnh Thạnh cũ). Tháng 7.2023, quyền khai thác diện tích rừng này được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 3,86 tỉ đồng. Công ty CP Sản xuất - thương mại Vĩnh Thạnh trúng đấu giá với giá 3,89 tỉ đồng. Sau đó doanh nghiệp này đã ký hợp đồng bán gỗ cho Công ty TNHH Ngọc Lan AG với tổng giá trị 26 tỉ đồng.

Quá trình khai thác có nhiều sai phạm, trong đó có việc đào nguyên gốc cây bằng lăng bán làm cây kiểng giá cao, thay vì cưa xẻ theo phương án được phê duyệt.

Ngày 17.8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can gồm Trần Phước Phi (Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh), Đặng Bá Quang (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh), Đinh Giang Bình (Trạm trưởng trạm kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh) và Phan Thanh Kha (kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"và nhận hối lộ.

Riêng Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đảng ủy Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cho biết việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 5 cán bộ trên là thực hiện theo văn bản trao đổi của Cơ quan CSĐT Bộ Công an để phục vụ công tác xử lý đảng viên vi phạm.