Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đình chỉ sinh hoạt 5 đảng viên gây thất thoát tài sản nhà nước

Đức Nhật
Đức Nhật
15/09/2025 11:18 GMT+7

Đảng ủy Sở NN-MT tỉnh Gia Lai đình chỉ sinh hoạt 5 đảng viên liên quan vụ án gây thất thoát tài sản nhà nước tại Vĩnh Thạnh.

Ngày 15.9, ông Cao Thanh Thương, Bí thư Đảng ủy Sở NN-MT tỉnh Gia Lai, cho biết đã đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 5 đảng viên có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo ông Thương, cả 5 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở NN-MT tỉnh Gia Lai.

Như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty CP Sản xuất thương mại Vĩnh Thạnh và một số tổ chức, cá nhân liên quan ở Gia Lai.

Đình chỉ sinh hoạt 5 đảng viên gây thất thoát tài sản nhà nước - Ảnh 1.

Cơ quan công an kiểm tra cơ sở có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí ở Vĩnh Thạnh (Gia Lai)

ẢNH: TRIỆU THANH

Vụ án liên quan đến việc đấu giá khai thác hơn 25 ha rừng để thực hiện dự án thủy điện Vĩnh Sơn 4 (xã Vĩnh Kim, H.Vĩnh Thạnh cũ). Tháng 7.2023, quyền khai thác diện tích rừng này được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 3,86 tỉ đồng. Công ty CP Sản xuất - thương mại Vĩnh Thạnh trúng đấu giá với giá 3,89 tỉ đồng. Sau đó doanh nghiệp này đã ký hợp đồng bán gỗ cho Công ty TNHH Ngọc Lan AG với tổng giá trị 26 tỉ đồng.

Quá trình khai thác có nhiều sai phạm, trong đó có việc đào nguyên gốc cây bằng lăng bán làm cây kiểng giá cao, thay vì cưa xẻ theo phương án được phê duyệt.

Ngày 17.8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can gồm Trần Phước Phi (Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh), Đặng Bá Quang (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh), Đinh Giang Bình (Trạm trưởng trạm kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh) và Phan Thanh Kha (kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"nhận hối lộ.

Riêng Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đảng ủy Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cho biết việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 5 cán bộ trên là thực hiện theo văn bản trao đổi của Cơ quan CSĐT Bộ Công an để phục vụ công tác xử lý đảng viên vi phạm.

Tin liên quan

Đề nghị xử lý 5 đảng viên trong vụ án gây thất thoát tài sản nhà nước ở Gia Lai

Đề nghị xử lý 5 đảng viên trong vụ án gây thất thoát tài sản nhà nước ở Gia Lai

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị xử lý 5 đảng viên tại Gia Lai vì liên quan đến sai phạm gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Khám phá thêm chủ đề

gây thất thoát gây thất thoát lãng phí đưa hối lộ nhận hối lộ sai phạm Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận