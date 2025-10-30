Đà Nẵng: Người dân cầu cứu trong đêm, bộ đội hành quân khẩn cấp

Khoảng 1 giờ sáng 30.10, nước lũ dâng nhanh trở lại tại P.Điện Bàn Bắc khiến nhiều nhà dân ngập gần đến nóc, hàng chục hộ bị cô lập trong biển nước, cầu cứu. Nhận lệnh khẩn cấp, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng hành quân xuyên đêm để cứu dân giữa điều kiện thời tiết mưa lũ phức tạp.

Các cán bộ, chiến sĩ nhận lệnh cơ động khẩn cấp ứng cứu người dân vùng lũ lúc rạng sáng nay 30.10 ẢNH: H.Đ

Phương tiện cơ giới, ca nô lên đường thực hiện nhiệm vụ ẢNH: H.Đ

Lương thực, nhu yếu phẩm được khẩn trương vận chuyển đến vùng lũ ẢNH: H.Đ

Khoảng 1 giờ sáng, khu phố Xuân Diệm bị nước lũ bao phủ, 60 hộ dân với hơn 180 nhân khẩu mắc kẹt trong vùng ngập sâu.

Ngay sau khi nhận báo cáo, đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, ban hành lệnh khẩn điều động lực lượng cùng 2 ca nô ST-750, ST-660 và 2 xe cứu hộ chuyên dụng cơ động đến hiện trường. Đại tá Trần Quang Chánh, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, trực tiếp chỉ huy tại hiện trường.

Giữa màn đêm và mưa lớn, bộ đội hành quân trong đêm đến vùng ngập sâu cứu dân ẢNH: H.Đ

Những chiếc ca nô xuyên đêm, đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm ẢNH: H.Đ

Trong màn mưa trắng xóa, bộ đội chia thành nhiều mũi tiếp cận, phối hợp với công an, dân quân và chính quyền địa phương tổ chức cứu hộ. Các ca nô liên tục hoạt động xuyên đêm, đưa người già, phụ nữ, trẻ nhỏ ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến 4 giờ sáng nay (30.10), các tổ đầu tiên đã giải cứu hơn 60 người dân đến nơi an toàn. Tại những điểm nước xiết, lực lượng phải dùng dây thừng, phao nổi để giữ thăng bằng, tránh bị cuốn trôi.

Lương khô, nước uống, áo phao và thuốc men được chuyển gấp vào vùng cô lập ẢNH: H.Đ

Bộ đội tiếp cận người dân vùng cô lập, động viên và tiếp ứng thực phẩm ẢNH: H.Đ

Cùng với việc di dời dân, lực lượng quân đội còn vận chuyển hàng trăm suất lương khô, nước uống, áo phao, vật tư y tế đến khu vực bị cô lập. Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong nước lạnh, kiên trì gõ cửa từng nhà, đưa người dân đến nơi trú tạm.

Gia đình bà Nguyễn Thị Chanh (ở khối phố Xuân Diệm) xúc động kể: “Tối đến giờ điện mất, nước lên nhanh thấy sợ luôn. May có mấy chú bộ đội xuất hiện cứu được chồng tôi bị tật, không đi lại được. Cảm ơn các chú lắm!”.

Những chiếc ca nô xuyên đêm rẽ sóng đến với người dân vùng rốn lũ ẢNH: H.Đ

Đại tá Trần Quang Chánh khẳng định: “Tinh thần của cán bộ, chiến sĩ là không để ai bị bỏ lại phía sau. Dù mưa gió khắc nghiệt, bộ đội vẫn tiếp cận từng nhà, bảo vệ an toàn cho nhân dân.”

Hiện các lực lượng vẫn tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, vận chuyển nhu yếu phẩm và gia cố nhà cửa chờ nước rút.