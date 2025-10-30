Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Người dân cầu cứu trong đêm, bộ đội hành quân khẩn cấp

Huy Đạt
Huy Đạt
30/10/2025 10:25 GMT+7

Rạng sáng nay 30.10, nước lũ lại dâng cuồn cuộn ở P.Điện Bàn Bắc (TP.Đà Nẵng), lực lượng quân đội đã hành quân trong đêm, dùng ca nô vượt dòng nước xiết, khẩn cấp cứu hàng chục hộ dân mắc kẹt trong vùng ngập sâu.

Khoảng 1 giờ sáng 30.10, nước lũ dâng nhanh trở lại tại P.Điện Bàn Bắc khiến nhiều nhà dân ngập gần đến nóc, hàng chục hộ bị cô lập trong biển nước, cầu cứu. Nhận lệnh khẩn cấp, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng hành quân xuyên đêm để cứu dân giữa điều kiện thời tiết mưa lũ phức tạp.

Đà Nẵng: Quân đội hành quân trong đêm cứu dân vùng ngập sâu ở Điện Bàn Bắc- Ảnh 1.

Các cán bộ, chiến sĩ nhận lệnh cơ động khẩn cấp ứng cứu người dân vùng lũ lúc rạng sáng nay 30.10

ẢNH: H.Đ

Đà Nẵng: Quân đội hành quân trong đêm cứu dân vùng ngập sâu ở Điện Bàn Bắc- Ảnh 2.

Phương tiện cơ giới, ca nô lên đường thực hiện nhiệm vụ

ẢNH: H.Đ

Đà Nẵng: Quân đội hành quân trong đêm cứu dân vùng ngập sâu ở Điện Bàn Bắc- Ảnh 3.

Lương thực, nhu yếu phẩm được khẩn trương vận chuyển đến vùng lũ

ẢNH: H.Đ

Khoảng 1 giờ sáng, khu phố Xuân Diệm bị nước lũ bao phủ, 60 hộ dân với hơn 180 nhân khẩu mắc kẹt trong vùng ngập sâu.

Ngay sau khi nhận báo cáo, đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, ban hành lệnh khẩn điều động lực lượng cùng 2 ca nô ST-750, ST-660 và 2 xe cứu hộ chuyên dụng cơ động đến hiện trường. Đại tá Trần Quang Chánh, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, trực tiếp chỉ huy tại hiện trường.

Đà Nẵng: Quân đội hành quân trong đêm cứu dân vùng ngập sâu ở Điện Bàn Bắc- Ảnh 4.

Giữa màn đêm và mưa lớn, bộ đội hành quân trong đêm đến vùng ngập sâu cứu dân

ẢNH: H.Đ

Đà Nẵng: Quân đội hành quân trong đêm cứu dân vùng ngập sâu ở Điện Bàn Bắc- Ảnh 5.

Những chiếc ca nô xuyên đêm, đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

ẢNH: H.Đ

Trong màn mưa trắng xóa, bộ đội chia thành nhiều mũi tiếp cận, phối hợp với công an, dân quân và chính quyền địa phương tổ chức cứu hộ. Các ca nô liên tục hoạt động xuyên đêm, đưa người già, phụ nữ, trẻ nhỏ ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến 4 giờ sáng nay (30.10), các tổ đầu tiên đã giải cứu hơn 60 người dân đến nơi an toàn. Tại những điểm nước xiết, lực lượng phải dùng dây thừng, phao nổi để giữ thăng bằng, tránh bị cuốn trôi.

Đà Nẵng: Quân đội hành quân trong đêm cứu dân vùng ngập sâu ở Điện Bàn Bắc- Ảnh 6.

Lương khô, nước uống, áo phao và thuốc men được chuyển gấp vào vùng cô lập

ẢNH: H.Đ

Đà Nẵng: Quân đội hành quân trong đêm cứu dân vùng ngập sâu ở Điện Bàn Bắc- Ảnh 7.

Bộ đội tiếp cận người dân vùng cô lập, động viên và tiếp ứng thực phẩm

ẢNH: H.Đ

Cùng với việc di dời dân, lực lượng quân đội còn vận chuyển hàng trăm suất lương khô, nước uống, áo phao, vật tư y tế đến khu vực bị cô lập. Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong nước lạnh, kiên trì gõ cửa từng nhà, đưa người dân đến nơi trú tạm.

Gia đình bà Nguyễn Thị Chanh (ở khối phố Xuân Diệm) xúc động kể: “Tối đến giờ điện mất, nước lên nhanh thấy sợ luôn. May có mấy chú bộ đội xuất hiện cứu được chồng tôi bị tật, không đi lại được. Cảm ơn các chú lắm!”.

Đà Nẵng: Quân đội hành quân trong đêm cứu dân vùng ngập sâu ở Điện Bàn Bắc- Ảnh 8.

Những chiếc ca nô xuyên đêm rẽ sóng đến với người dân vùng rốn lũ

ẢNH: H.Đ

Đại tá Trần Quang Chánh khẳng định: “Tinh thần của cán bộ, chiến sĩ là không để ai bị bỏ lại phía sau. Dù mưa gió khắc nghiệt, bộ đội vẫn tiếp cận từng nhà, bảo vệ an toàn cho nhân dân.”

Hiện các lực lượng vẫn tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, vận chuyển nhu yếu phẩm và gia cố nhà cửa chờ nước rút.

Cận cảnh máy bay không người lái cứu trợ người dân bị cô lập ở Đà Nẵng

Tin liên quan

Sản phụ vùng cao Quảng Trị vượt cạn an toàn ở trạm quân dân y Pa Lin

Sản phụ vùng cao Quảng Trị vượt cạn an toàn ở trạm quân dân y Pa Lin

Giữa lúc mưa lũ chia cắt nhiều tuyến đường ở tây nam tỉnh Quảng Trị, các y bác sĩ quân y Đồn biên phòng A Vao đã kịp hỗ trợ 1 sản phụ vượt cạn an toàn tại Trạm quân dân y Pa Lin.

Quân đội đưa máy bay không người lái cứu trợ người dân bị cô lập

Huế mưa lớn gần 1,7 m trong 24 giờ, quân đội khẩn cấp ứng phó

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng quân sự bộ đội ngập sâu Cứu hộ cứu dân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận