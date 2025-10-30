Sản phụ vùng cao Quảng Trị vượt cạn an toàn ở trạm quân dân y Pa Lin

Sáng nay 30.10, trong điều kiện mưa lũ chia cắt nhiều tuyến đường, lực lượng quân y Đồn biên phòng A Vao (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã hỗ trợ 1 sản phụ sinh con an toàn tại Trạm quân dân y kết hợp Pa Lin, xã Tà Rụt.



Y sỹ, trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Minh Vũ và mẹ con sản phụ Hồ Thị Chơn ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, tối 29.10, sản phụ Hồ Thị Chơn (21 tuổi, trú tại thôn Pa Lin, xã Tà Rụt, mang thai 36 tuần) có dấu hiệu chuyển dạ. Gia đình dự định đưa chị đến Trung tâm Y tế Đakrông để sinh, song do mưa lớn kéo dài, các ngầm tràn bị ngập sâu nên không thể thực hiện.

Khi được cán bộ địa bàn phát hiện và báo tin, lực lượng quân y Đồn biên phòng A Vao nhanh chóng phối hợp với địa phương vận động gia đình đưa sản phụ đến Trạm quân dân y Pa Lin để được hỗ trợ. Qua thăm khám, các y bác sĩ nhận thấy sản phụ có dấu hiệu sinh khó nên chủ động liên hệ Trung tâm Y tế Đakrông chuẩn bị phương tiện, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp hoặc sẽ chuyển viện nếu nước rút

Tuy nhiên, đến 7 giờ 30 sáng nay 30.10, sản phụ chuyển dạ. Trung tá quân y Trần Minh Vũ và thiếu tá quân y Hoàng Kim Bắc trực tiếp đỡ đẻ, thực hiện các biện pháp chuyên môn tại chỗ. Bé trai chào đời nặng 3,3 kg, sức khỏe hai mẹ con đều ổn định.