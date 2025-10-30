Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Sản phụ vùng cao Quảng Trị vượt cạn an toàn ở trạm quân dân y Pa Lin

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
30/10/2025 10:16 GMT+7

Giữa lúc mưa lũ chia cắt nhiều tuyến đường ở tây nam tỉnh Quảng Trị, các y bác sĩ quân y Đồn biên phòng A Vao đã kịp hỗ trợ 1 sản phụ vượt cạn an toàn tại Trạm quân dân y Pa Lin.

Sáng nay 30.10, trong điều kiện mưa lũ chia cắt nhiều tuyến đường, lực lượng quân y Đồn biên phòng A Vao (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã hỗ trợ 1 sản phụ sinh con an toàn tại Trạm quân dân y kết hợp Pa Lin, xã Tà Rụt.

Quân y Biên phòng hỗ trợ sản phụ vùng cao sinh con an toàn giữa mưa lũ - Ảnh 1.

Y sỹ, trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Minh Vũ và mẹ con sản phụ Hồ Thị Chơn

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, tối 29.10, sản phụ Hồ Thị Chơn (21 tuổi, trú tại thôn Pa Lin, xã Tà Rụt, mang thai 36 tuần) có dấu hiệu chuyển dạ. Gia đình dự định đưa chị đến Trung tâm Y tế Đakrông để sinh, song do mưa lớn kéo dài, các ngầm tràn bị ngập sâu nên không thể thực hiện.

Khi được cán bộ địa bàn phát hiện và báo tin, lực lượng quân y Đồn biên phòng A Vao nhanh chóng phối hợp với địa phương vận động gia đình đưa sản phụ đến Trạm quân dân y Pa Lin để được hỗ trợ. Qua thăm khám, các y bác sĩ nhận thấy sản phụ có dấu hiệu sinh khó nên chủ động liên hệ Trung tâm Y tế Đakrông chuẩn bị phương tiện, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp hoặc sẽ chuyển viện nếu nước rút

Tuy nhiên, đến 7 giờ 30 sáng nay 30.10, sản phụ chuyển dạ. Trung tá quân y Trần Minh Vũ và thiếu tá quân y Hoàng Kim Bắc trực tiếp đỡ đẻ, thực hiện các biện pháp chuyên môn tại chỗ. Bé trai chào đời nặng 3,3 kg, sức khỏe hai mẹ con đều ổn định.

Tin liên quan

Đỡ đẻ 1 phút 'thần tốc' cho sản phụ ngay trên vỉa hè

Đỡ đẻ 1 phút 'thần tốc' cho sản phụ ngay trên vỉa hè

Phát hiện người phụ nữ nằm gục, có dấu hiệu chuyển dạ, chị Thân Thị Thanh (TX.Việt Yên, Bắc Giang) cùng một số người dân quyết định đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên vỉa hè.

Chuyển dạ bất ngờ, sản phụ được chiến sĩ biên phòng giúp mẹ tròn con vuông

Khám phá thêm chủ đề

Sản phụ Quảng Trị Biên phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận