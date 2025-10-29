Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Băng lũ đưa sản phụ ở Quảng Ngãi đi sinh: 'Dân chưa yên thì chưa nghỉ!'

Phạm Anh
Phạm Anh
29/10/2025 20:44 GMT+7

Mưa lũ chia cắt, đường ngập sâu, lực lượng an ninh cơ sở xã Phước Giang (Quảng Ngãi) vẫn băng lũ đưa sản phụ đi sinh an toàn.

Sáng 29.10, khi mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi bị chia cắt, những hình ảnh về lực lượng công an, an ninh cơ sở dầm mình trong nước lũ để cứu dân, hỗ trợ người gặp nạn khiến nhiều người xúc động và cảm phục.

Tại xã Phước Giang (Quảng Ngãi), vào khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, lực lượng an ninh cơ sở thôn Long Bàn Nam đã kịp thời tổ chức phương tiện vượt qua vùng ngập sâu, đưa sản phụ T.T.K.T (29 tuổi) có dấu hiệu sinh nở đến bệnh viện an toàn.

Sản phụ được lực lượng an ninh cơ sở Quảng Ngãi vượt lũ đưa đến bệnh viện- Ảnh 1.

Lực lượng an ninh cơ sở xã Phước Giang (Quảng Ngãi) đưa sản phụ đi bệnh viện sáng 29.10

ẢNH: C.A

Trong khi nước lũ dâng cao, đường giao thông bị chia cắt, các anh đã cùng người dân địa phương băng qua dòng nước xiết, đưa sản phụ ra khỏi khu vực nước lớn, sau đó chuyển tiếp bằng xe đến cơ sở y tế gần nhất. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời sản, phụ đã đến bệnh viện an toàn.

Cũng trong sáng nay, ở xã Sơn Tịnh, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, hội nông dân... đã khẩn trương đến hỗ trợ người dân vùng bị cô lập ven sông Trà Khúc di dời tài sản, vật nuôi, rời khỏi các khu vực nuôi gà, bò, heo và các xưởng may để tránh ngập sâu. Các anh công an, dân quân không ngại nguy hiểm, nước lên tới ngực mà vẫn bồng từng trẻ nhỏ, dìu từng người già ra nơi an toàn.

Sản phụ được lực lượng an ninh cơ sở Quảng Ngãi vượt lũ đưa đến bệnh viện- Ảnh 2.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đưa 8 người mắc kẹt giữa bãi bồi sông Trà Khúc

ẢNH: M.HUY

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn trên sông Trà Khúc, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ứng cứu thành công 8 người dân mắc kẹt khi cố vượt sông để cứu đàn bò trên bãi bồi. "Chúng tôi mong bà con đừng chủ quan, lũ ở vùng này thay đổi rất nhanh", một cán bộ cứu hộ chia sẻ.

Sản phụ được lực lượng an ninh cơ sở Quảng Ngãi vượt lũ đưa đến bệnh viện- Ảnh 3.

Hình ảnh cảnh sát giao thông chèo thuyền đi hỗ trợ người dân trong vùng lũ

ẢNH: C.A

Trong khi đó, thượng tá Đinh Quang Tiến, Trưởng Công an xã Sơn Tây, bị thương khi đang làm nhiệm vụ giúp dân sơ tán, do mái nhà và vách tường sập, một cây gỗ đâm xuyên bàn chân. Dù bị thương, anh vẫn động viên đồng đội tiếp tục công việc, vì dân chưa yên thì chưa nghỉ.

Giữa dòng nước bạc đầu cuồn cuộn, hình ảnh những người chiến sĩ công an, an ninh cơ sở lặng lẽ cõng dân, chèo thuyền, bám dây vượt lũ để cứu người, cứu tài sản... đã để lại trong lòng người dân Quảng Ngãi niềm xúc động sâu sắc. Họ không chỉ là lực lượng giữ gìn trật tự, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc của nhân dân trong những ngày bão lũ.

