Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ngãi: Sạt lở ập vào trạm y tế, mưa lũ gây chia cắt nhiều nơi

Phạm Anh
Phạm Anh
29/10/2025 10:33 GMT+7

Một ngọn núi ở xã Tây Trà (Quảng Ngãi) bị sạt lở, đất đá đổ ập vào Trạm y tế xã Trà Xinh, may mắn nhân viên y tế chạy thoát nên không bị thiệt hại về người.

Sáng 29.10, mưa lớn kéo dài khiến một ngọn núi ở xã Tây Trà (Quảng Ngãi) bị sạt lở, đất đá đổ ập vào Trạm y tế xã Trà Xinh. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ông Đỗ Đình Phương, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Trà, cho biết vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng, đất đá từ sườn núi bất ngờ đổ ào xuống, vùi lấp toàn bộ nhà giữ xe và mái che của trạm. Khoảng sân và hiên của Trạm y tế Trà Xinh bị đất đá, cây cối vùi lấp, không còn lối đi, nhưng rất may các nhân viên y tế trực đêm đã kịp chạy thoát.

Quảng Ngãi: Núi sạt lở ập vào trạm y tế, mưa lũ gây chia cắt nhiều nơi - Ảnh 1.

Trạm y tế Trà Xinh (xã Tây Trà, Quảng Ngãi) bị đất sạt lở vùi lấp

ẢNH: UBND XÃ TÂY TRÀ CUNG CẤP

Quảng Ngãi: Núi sạt lở ập vào trạm y tế, mưa lũ gây chia cắt nhiều nơi - Ảnh 2.

Đất đá vùi nhà xe Trạm y tế Trà Xinh

ẢNH: UBND XÃ TÂY TRÀ CUNG CẤP

Chính quyền xã Tây Trà đã huy động lực lượng đến hiện trường khắc phục, nhưng do mưa lớn vẫn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở tiếp tục cao. Cùng thời điểm, tỉnh lộ 622B nối xã Trà Bồng và xã Tây Trà Bồng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, giao thông bị ách tắc.

Quảng Ngãi: Núi sạt lở ập vào trạm y tế, mưa lũ gây chia cắt nhiều nơi - Ảnh 3.

Điểm sạt lở núi vào dòng suối ở xã Tây Trà (Quảng Ngãi)

ẢNH: Đ.PHƯƠNG

Quảng Ngãi: Núi sạt lở ập vào trạm y tế, mưa lũ gây chia cắt nhiều nơi - Ảnh 4.

Đoạn tỉnh lộ 622B bị sạt lở, ách tắc giao thông

ẢNH: V.ĐIỆU

Quảng Ngãi: Núi sạt lở ập vào trạm y tế, mưa lũ gây chia cắt nhiều nơi - Ảnh 5.

Di dời dân do bị sạt lở núi ở thôn 3, xã Trà Bồng

ẢNH: V.ĐIỆU

Theo Chi cục Thủy lợi Quảng Ngãi (Sở NN-MT Quảng Ngãi), đến sáng nay sạt lở đất tiếp tục xảy ra tại các tuyến đường vào các thôn ở xã Tây Trà Bồng, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Xã này trong sáng nay di dời 99 hộ dân.

Ở khu vực xã Trà Bồng, mưa lớn gây sạt lở núi, đất đá tràn vào nhà dân thôn 3 (xã Trà Thủy cũ), buộc chính quyền phải sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Quảng Ngãi: Núi sạt lở ập vào trạm y tế, mưa lũ gây chia cắt nhiều nơi - Ảnh 6.

Ngập tại trung tâm xã Sơn Hà (TT.Di Lăng cũ)

ẢNH: C.T

Quảng Ngãi: Núi sạt lở ập vào trạm y tế, mưa lũ gây chia cắt nhiều nơi - Ảnh 7.

Đường giao thông xã miền núi Sơn Hà ngập trong nước, do lũ từ sông Rin tràn vào

ẢNH: C.T

Tại xã Sơn Hà, mực nước các sông Rin và các dòng sông khác đang lên nhanh, nên mưa lũ đang diễn biến phức tạp. Ở TT.Di Lăng (cũ) và các vùng lân cận, nước tràn vào nhà dân, có nơi ngập đến tầng 1, hơn nửa căn nhà. Chính quyền đang huy động lực lượng hỗ trợ di dời dân ra vùng an toàn.

Quảng Ngãi: Núi sạt lở ập vào trạm y tế, mưa lũ gây chia cắt nhiều nơi - Ảnh 8.

Ngập ở xã Tịnh Khê (xã Tịnh Long cũ) sáng 29.10

ẢNH: HẢI PHONG

Theo ghi nhận sáng nay, mực nước các sông ở Quảng Ngãi như Trà Khúc, Trà Bồng, sông Vệ… đều đang vượt báo động 3, nhiều nơi xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử các năm 1999 và 2013. Toàn tỉnh đã ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 310 - 930 mm, một số điểm ở miền núi đạt mức cực lớn.

Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết nước lũ dâng nhanh, trụ sở UBND xã ngập trên 1 m, nhiều khu vực bị chia cắt.

Tại xã Bình Sơn, xã Bình Chương, xã Bình Minh, đến 8 giờ 30 sáng cùng ngày, mực nước sông Trà Bồng tiếp tục dâng cao, vượt báo động 3, gây ngập tại các thôn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Trong khi đó, trung tâm tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện ngập cục bộ ở các phường: Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, sâu từ 0,4 - 0,8 m. Lực lượng chức năng đang túc trực tại các điểm xung yếu để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, đồng thời triển khai biện pháp khắc phục tạm thời, ứng phó với nguy cơ mưa lũ còn kéo dài.

Tin liên quan

Lũ cuốn trôi cả ngôi làng vùng cao Đà Nẵng

Lũ cuốn trôi cả ngôi làng vùng cao Đà Nẵng

Một ngôi làng với 11 ngôi nhà ở vùng cao TP.Đà Nẵng bị lũ cuốn trôi hoàn toàn trong đêm. Rất may trước đó các hộ dân đã được di dời...

Mưa lớn 1 ngày ở Huế lập kỷ lục lượng mưa cao nhất Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở Xã miền núi Tỉnh lộ 622B Trà Khúc Sông Trà Bồng Mưa lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận