Quảng Ngãi: Sạt lở ập vào trạm y tế, mưa lũ gây chia cắt nhiều nơi

Sáng 29.10, mưa lớn kéo dài khiến một ngọn núi ở xã Tây Trà (Quảng Ngãi) bị sạt lở, đất đá đổ ập vào Trạm y tế xã Trà Xinh. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ông Đỗ Đình Phương, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Trà, cho biết vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng, đất đá từ sườn núi bất ngờ đổ ào xuống, vùi lấp toàn bộ nhà giữ xe và mái che của trạm. Khoảng sân và hiên của Trạm y tế Trà Xinh bị đất đá, cây cối vùi lấp, không còn lối đi, nhưng rất may các nhân viên y tế trực đêm đã kịp chạy thoát.

Trạm y tế Trà Xinh (xã Tây Trà, Quảng Ngãi) bị đất sạt lở vùi lấp ẢNH: UBND XÃ TÂY TRÀ CUNG CẤP

Đất đá vùi nhà xe Trạm y tế Trà Xinh ẢNH: UBND XÃ TÂY TRÀ CUNG CẤP

Chính quyền xã Tây Trà đã huy động lực lượng đến hiện trường khắc phục, nhưng do mưa lớn vẫn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở tiếp tục cao. Cùng thời điểm, tỉnh lộ 622B nối xã Trà Bồng và xã Tây Trà Bồng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, giao thông bị ách tắc.

Điểm sạt lở núi vào dòng suối ở xã Tây Trà (Quảng Ngãi) ẢNH: Đ.PHƯƠNG

Đoạn tỉnh lộ 622B bị sạt lở, ách tắc giao thông ẢNH: V.ĐIỆU

Di dời dân do bị sạt lở núi ở thôn 3, xã Trà Bồng ẢNH: V.ĐIỆU

Theo Chi cục Thủy lợi Quảng Ngãi (Sở NN-MT Quảng Ngãi), đến sáng nay sạt lở đất tiếp tục xảy ra tại các tuyến đường vào các thôn ở xã Tây Trà Bồng, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Xã này trong sáng nay di dời 99 hộ dân.

Ở khu vực xã Trà Bồng, mưa lớn gây sạt lở núi, đất đá tràn vào nhà dân thôn 3 (xã Trà Thủy cũ), buộc chính quyền phải sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Ngập tại trung tâm xã Sơn Hà (TT.Di Lăng cũ) ẢNH: C.T

Đường giao thông xã miền núi Sơn Hà ngập trong nước, do lũ từ sông Rin tràn vào ẢNH: C.T

Tại xã Sơn Hà, mực nước các sông Rin và các dòng sông khác đang lên nhanh, nên mưa lũ đang diễn biến phức tạp. Ở TT.Di Lăng (cũ) và các vùng lân cận, nước tràn vào nhà dân, có nơi ngập đến tầng 1, hơn nửa căn nhà. Chính quyền đang huy động lực lượng hỗ trợ di dời dân ra vùng an toàn.

Ngập ở xã Tịnh Khê (xã Tịnh Long cũ) sáng 29.10 ẢNH: HẢI PHONG

Theo ghi nhận sáng nay, mực nước các sông ở Quảng Ngãi như Trà Khúc, Trà Bồng, sông Vệ… đều đang vượt báo động 3, nhiều nơi xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử các năm 1999 và 2013. Toàn tỉnh đã ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 310 - 930 mm, một số điểm ở miền núi đạt mức cực lớn.

Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết nước lũ dâng nhanh, trụ sở UBND xã ngập trên 1 m, nhiều khu vực bị chia cắt.

Tại xã Bình Sơn, xã Bình Chương, xã Bình Minh, đến 8 giờ 30 sáng cùng ngày, mực nước sông Trà Bồng tiếp tục dâng cao, vượt báo động 3, gây ngập tại các thôn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Trong khi đó, trung tâm tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện ngập cục bộ ở các phường: Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, sâu từ 0,4 - 0,8 m. Lực lượng chức năng đang túc trực tại các điểm xung yếu để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, đồng thời triển khai biện pháp khắc phục tạm thời, ứng phó với nguy cơ mưa lũ còn kéo dài.