Mưa lớn 1 ngày ở Huế lập kỷ lục lượng mưa cao nhất Việt Nam

Trao đổi với Thanh Niên ngày 29.10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt mưa lớn kéo dài ở các tỉnh miền Trung từ ngày 22 - 28.10 đã thiết lập kỷ lục lịch sử mới về lượng mưa lớn nhất trong ngày.

Mưa đặc biệt lớn ở Huế gây ngập lụt trên diện rộng ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Cụ thể, lượng mưa lớn nhất đo được tại trạm Bạch Mã (Huế) trong ngày 27.10 là 1.739,6 mm. Đây là lượng mưa trong ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.

Còn theo thống kê của Tổ chức khí tượng thế giới (WMO), lượng mưa trong ngày lớn nhất thế giới hiện nay là 1.825 mm, được đo tại một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào tháng 1.1966.

Cũng tại Huế, lượng mưa trong ngày 27.10 đo tại trạm Nam Đông là 968,1 mm, cũng vượt kỷ lục lịch sử lượng mưa trong ngày được thiết lập vào ngày 11.11.2017 với 927,3 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn từ ngày 22 - 28.10 ở miền Trung chịu tác động tổ hợp hình thái đa thiên tai không khí lạnh ở phía bắc được tăng cường, hoạt động của bão số 12 sau suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển ven bờ Huế - Đà Nẵng. Sau đó là ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía nam lên và nhiễu động trong đới gió đông, kết hợp với địa hình đón gió nên đã gây ra mưa đặc biệt lớn tại Huế và Đà Nẵng.

Theo thống kê, tổng lượng mưa phổ biến từ ngày 22.10 đến 4 giờ ngày 29.10 tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi phổ biến 200 - 450 mm; Huế từ 450 - 900 mm; Đà Nẵng 300 - 600 mm.

Mưa lớn lan ra Hà Tĩnh, 4 tỉnh nguy cơ có lũ quét, sạt lở đất

Huế, Đà Nẵng còn mưa lớn đến ngày 30.10

Theo báo cáo từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cập nhật đến 7 giờ sáng nay, mưa lũ ở các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng đã khiến 3 người chết (Đà Nẵng 2 người, Lâm Đồng 1 người) và 5 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Huế 1 người, Đà Nẵng 3 người). Đà Nẵng có 11 người bị thương trong mưa lũ.

Nước lũ dâng cao gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, 13 ngôi nhà ở Đà Nẵng bị sập, cuốn trôi; 60 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 44 nhà, Quảng Ngãi 15 nhà, Lâm Đồng 1 nhà) và 103.525 nhà bị ngập (Quảng Trị 663 nhà, Huế 35.000 nhà, Đà Nẵng 66.813 nhà, Lâm Đồng 1.049 nhà).

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông lên nhanh đã xảy ra tràn, ngập và sạt lở một số tuyến đê sông, đê cửa sông trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.

Cụ thể, tại Quảng Trị, lũ đã tràn và ngập tuyến đê bao Hải Lăng (dài 46,12 km), độ ngập sâu trên 0,2 - 0,5 m.

Tại Huế, lũ tràn và ngập các tuyến đê cửa sông (bao gồm các tuyến đê tả, hữu sông Hương, đê hữu sông Truồi), độ ngập sâu từ 0,8 - 1,2 m.

Đà Nẵng ghi nhận lũ tràn và ngập cơ bản 46 tuyến đê sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ, độ ngập sâu trên 0,5 m, trừ một số đoạn đê thuộc TP.Tam Kỳ cũ như tuyến Tây Yên, Bàn Thạch đã được đầu tư, nâng cấp có cao trình đỉnh đê từ 3 m trở lên.

Trước đó, ngày 27.10, lũ dâng cao đã xảy ra sạt lở, vỡ đoạn đê bao, bờ bao với chiều dài 20 m (chưa được phân cấp là đê) trên tuyến sông Ly Ly, xã Xuân Phú.

Trong khi đó, mưa lớn vẫn còn diễn ra. Dự báo thời tiết ngày 29 - 30.10, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 400 mm.