Bếp dã chiến giữa vùng sạt lở: Những bữa cơm ấm lòng người dân Đèo Lâm

Cả làng dời ra khỏi chân núi

Hai ngày qua từ 27 - 28.10, 83 hộ dân với 263 nhân khẩu ở tổ Đèo Lâm, thôn Làng Teng, xã Ba Động (Quảng Ngãi) phải rời bỏ nhà cửa, đến ở tạm tại các điểm tránh trú an toàn. Khu vực họ sinh sống nằm ngay dưới chân núi Gò Ui nơi xuất hiện nhiều khối đá lớn chênh vênh, có nguy cơ lăn xuống làng bất cứ lúc nào. Trong bối cảnh khẩn cấp này, việc nấu cơm cho các gia đình đi tránh sạt lở trở nên thiết thực.

Lực lượng chức năng đưa người dân xã Ba Động (Quảng Ngãi) đi tránh sạt lở ẢNH: H.P

Từ khi mưa lớn kéo dài, tiếng rền từ vách núi khiến người dân nơm nớp lo sợ. "Thấy các nơi đất lở, cả nhà bị vùi lấp chết hết cha, mẹ, con... nên mình sợ lắm. Mưa xuống là phải đi ngay, chứ ở nhà sợ, không dám ngủ", chị Phạm Thị Ăn, người dân tổ Đèo Lâm, chia sẻ.

Không chỉ riêng chị Ăn, hàng chục gia đình khác cũng lỉnh kỉnh mang theo vài bộ quần áo, ít gạo và vật dụng cần thiết để di dời đến nơi ở tạm. Với họ, rời nhà trong mưa lũ là điều chẳng ai mong. "Sợ trời mưa đất, đá lở nên dời ra đây, cán bộ nấu cho ăn, hết mưa, hết sạt lở mới về lại", chị Phạm Thị Thiêu nói, tay vẫn đảo nồi cơm trên bếp dã chiến.

Khói nghi ngút trong căn bếp dã chiến ở Khu bảo tồn văn hóa Làng Teng (Ba Động) ẢNH: M.H

Trong căn nhà cộng đồng thuộc Khu bảo tồn văn hóa Làng Teng, khói bếp nghi ngút tỏa ra từ sáng sớm. Cán bộ xã, hội phụ nữ và người dân cùng nhau nhóm lửa, nấu cơm, luộc rau, kho cá. Những suất cơm nóng được chia cho từng hộ dân đang trú tạm.

"Bà con mình cứ yên tâm ở lại đây, đừng về nhà khi trời còn mưa. Chính quyền sẽ lo cơm nước, khi nào đảm bảo an toàn mới cho trở lại", ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, động viên người dân.

Ông Sinh cho biết, xã đã huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức nấu ăn tập thể, đảm bảo lương thực cho bà con trong thời gian di dời. "Chúng tôi cố gắng để bà con không thiếu thốn gì, nhất là với trẻ nhỏ và người già", ông nói.

Người dân cùng cán bộ địa phương dùng cơm tại Khu bảo tồn văn hóa Làng Teng ẢNH: M.H

Chưa hết mưa, chưa dám về nhà

Từ chiều 27.10, chính quyền xã Ba Động đã ra thông báo khẩn yêu cầu di dời toàn bộ 83 hộ dân dưới chân núi Gò Ui đến nơi an toàn. Các hộ được bố trí tạm trú tại Nhà văn hóa xã Ba Động (thôn Làng Teng), trụ sở Công an xã Ba Thành (cũ), Trường mầm non Ba Thành và Nhà văn hóa xã Ba Liên (cũ, thôn Đá Chát).

"Chúng tôi giao Bí thư chi bộ, trưởng thôn và Ban Công tác Mặt trận thôn Làng Teng trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn bà con chuẩn bị lương thực, vật dụng thiết yếu để di dời an toàn", ông Sinh thông tin.

Những suất ăn nóng hổi giúp người dân tránh sạt lở ấm bụng ẢNH: M.H

Bên cạnh đó, lực lượng công an và dân quân xã trực chiến suốt ngày đêm tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, vừa bảo vệ tài sản của dân, vừa sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Ông Hồ Văn Gam, người dân tổ Đèo Lâm, chia sẻ: "Cán bộ bảo chưa cho về, mưa còn nhiều lắm, ở lại đây an toàn hơn. Chưa hết mưa chúng tôi không dám về nhà".

Theo lãnh đạo xã, khu vực núi Gò Ui là một trong những điểm có nguy cơ sạt lở và đá lăn cao. Từ đầu tháng 10 đến nay, địa phương đã nhiều lần cảnh báo người dân, song mưa lớn kéo dài khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn.

Trên núi Gò Ui, những khối đá lớn vẫn lấp ló giữa mưa và sương mù, khiến ai cũng thấp thỏm. Bà con Đèo Lâm vẫn chưa hết nỗi lo, nhưng trong ánh lửa bếp và sự sẻ chia của chính quyền, họ thêm niềm tin để vượt qua những ngày mưa lũ.