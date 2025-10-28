Người dân châu Phi nhảy múa trên cây cầu được chiến sĩ 'mũ nồi xanh' sửa chữa

Ngày 27.10, tại Abyei đã diễn ra lễ bàn giao cầu Banton - cây cầu được những người lính "mũ nồi xanh" của Đội Công binh số 4 Việt Nam (thuộc Phái bộ An ninh Lâm thời của Liên Hiệp Quốc tại Abyei - Phái bộ UNISFA) sửa chữa, khôi phục.

Đây không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà là biểu tượng cho sự kết nối, hy vọng và nỗ lực kiến tạo hòa bình tại vùng đất còn nhiều chia cắt này.

Lễ bàn giao cầu Banton sau khi sửa chữa nâng cấp ẢNH: HẢI YẾN

Tại lễ bàn giao, đại tá Alexander De Lima, Tham mưu trưởng quân sự Phái bộ UNISFA, bày tỏ trân trọng và đánh giá cao việc sửa chữa cầu Banton "hoàn thành chỉ trong 1 tuần". Ông gọi đây là "minh chứng đáng trân trọng cho sự làm việc nhanh chóng, hiệu quả", và liên kết trực tiếp hạ tầng với an ninh.

"Mỗi kết quả này đều trực tiếp đóng góp vào hòa bình, bởi khi người dân có cơ hội và hy vọng, hòa bình sẽ trở nên bền vững hơn", vị đại tá nói.

Trong khi đó, Huyện trưởng huyện Alal Nyang Doldol Nyang xem cây cầu là "minh chứng cho sự quan tâm của Liên Hiệp Quốc và tình cảm của Việt Nam dành cho vùng đất Abyei".

Đặc biệt, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng, ông Kon Maneit Matiok, đã dành lời khen ngợi cho "hiệu suất, kỷ luật và tinh thần làm việc đáng ngưỡng mộ" của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam.

Ông Kon Maneit Matiok, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HẢI YẾN

Theo Đội Công binh số 4, cầu Banton không chỉ là một con đường, nó còn là "huyết mạch" chiến lược, là tuyến giao thông độc đạo ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, kinh tế và đời sống dân sinh tại Abyei.

Sự xuống cấp nghiêm trọng của cây cầu trong thời gian dài đã khiến các hoạt động tuần tra của Phái bộ UNISFA gặp vô vàn trắc trở, chia cắt sự lưu thông của người dân và cản trở các nỗ lực cứu trợ nhân đạo.

Cầu Banton sau khi sửa chữa nâng cấp ẢNH: HẢI YẾN

Các chiến sĩ của Đội Công binh số 4 sửa chữa cầu ẢNH: HẢI YẾN

Nụ cười của những người dân tại lễ bàn giao cầu Banton ẢNH: HẢI YẾN

Người dân địa phương vui mừng nhảy múa trên cầu Banton mới được sửa chữa ẢNH: HẢI YẾN

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ sửa chữa cầu Banton được giao cho Đội Công binh số 4 Việt Nam. Ngay khi nhận nhiệm vụ "giải cứu" cây cầu, những người lính "mũ nồi xanh" đã lập tức bắt tay vào việc.

Vượt qua khó khăn về vật liệu, thời tiết và điều kiện thi công, bằng bàn tay kỹ thuật, sự sáng tạo và tinh thần quyết tâm, những người lính đã "hồi sinh" cây cầu một cách thần kỳ.

Theo Đội trưởng Đội Công binh số 4, trung tá Trịnh Văn Cường, là những người lính gìn giữ hòa bình thuộc Phái bộ UNISFA, nhiệm vụ của anh và đồng đội không chỉ là giúp bảo vệ hòa bình, mà còn là chung tay xây dựng hòa bình - từng chút một, từng viên gạch một.

Trung tá Trịnh Văn Cường phát biểu ẢNH: HẢI YẾN

"Hôm nay, thông qua cây cầu này, chúng tôi tự hào được đóng góp một cách bền vững vào sứ mệnh cao cả đó", trung tá Trịnh Văn Cường nói.

Theo trung tá Cường, cầu Banton không chỉ mang giá trị của chiến lược mà còn là "mạch sống" nhân văn, là con đường của hy vọng, đối thoại và lòng tin mà những người lính "mũ nồi xanh" Việt Nam đã dày công kiến tạo.