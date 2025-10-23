Bác sĩ Việt Nam nối gân gót chân cho sĩ quan Mông Cổ ở Nam Sudan

Thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối gân gót đầu tiên tại Nam Sudan.

Bệnh nhân được đưa vào thăm khám ẢNH: TIẾN PHÚC

Theo đó, bệnh nhân là một sĩ quan chỉ huy cao cấp thuộc đơn vị Mông Cổ, bị đứt hoàn toàn gân Achilles chân trái trong quá trình huấn luyện.

Sau khi được đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thăm khám, tư vấn kỹ lưỡng, bệnh nhân bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn được phẫu thuật ngay tại bệnh viện để thuận lợi cho công tác điều trị và chỉ huy nhiệm vụ.

Do đây là trường hợp mở rộng phạm vi cứu chữa nên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã báo cáo tình hình và xin phép Trưởng y tế phái bộ. Sau khi được chấp thuận, các cán bộ, bác sĩ tại bệnh viện đã lên lịch và tiến hành phẫu thuật.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật ẢNH: TIẾN PHÚC

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, là người trực tiếp đảm nhiệm ca phẫu thuật. Sau gần 1 giờ làm việc tập trung và chính xác tuyệt đối, ê kíp phẫu thuật đã nối liền 2 đầu gân bị đứt bằng kỹ thuật khâu gân theo phương pháp Krackow cải biên, đảm bảo độ vững chắc, giảm thiểu chảy máu và giúp gân phục hồi đúng chiều sinh lý.

Toàn bộ ca mổ diễn ra trong điều kiện vô khuẩn tuyệt đối, được hỗ trợ bởi hệ thống gây mê, hồi sức và kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đưa về phòng hồi tỉnh và theo dõi sát sao. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ khô, liền tốt, phục hồi thuận lợi.

Sức khỏe bệnh nhân ổn định sau khi mổ ẢNH: TIẾN PHÚC

Đây là ca phẫu thuật thứ 3 trong tháng đầu tiên kể từ ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7.

Trước đó, bệnh viện đã thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật khác, 1 ca vận chuyển y tế bằng đường không; tiếp nhận, khám và điều trị cho 200 lượt bệnh nhân.

Ngoài ra, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 cũng tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện chuyên ngành gìn giữ hòa bình do Phái bộ UNMISS tổ chức.