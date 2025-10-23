Trở về từ châu Phi, chiến sĩ mũ nồi xanh báo công dâng Bác

Sáng 23.10, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội) và báo công dâng Bác, sau khi Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại châu Phi về nước.

Các đại biểu đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội ẢNH: ĐÌNH HUY

Đội Công binh số 3, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 dâng hương, dành một phút tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã làm lễ báo công dâng Bác, báo cáo Bác những kết quả trong nhiệm kỳ công tác của 2 đơn vị đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei và phái bộ UNMISS, Nam Sudan.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đã báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ công tác của Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6.

Theo đó, Đội Công binh số 3 đã bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp trên 300 km đường cung ứng chính, với chiều rộng bình quân từ 20 - 24 m, bảo đảm cho từ 4 - 6 làn xe tải trọng lớn có thể di chuyển trong mùa khô, đảm bảo phương tiện có thể di chuyển với tốc độ tối đa 70 km/giờ, qua đó góp phần cải thiện, phát triển hạ tầng giao thông và cơ động, tuần tra bảo đảm an ninh, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.

Đoàn đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: ĐÌNH HUY

Đội Công binh số 3 cũng nghiên cứu ứng dụng, sử dụng công nghệ hóa chất K-31 (chất đông cứng đất) để xử lý mặt sân bay với 27.215 m2, góp phần chống bụi, chống thấm và ngăn đọng nước trên mặt đường băng, giúp giảm thiểu gián đoạn vận hành và tiết kiệm tài nguyên, giúp sân bay duy trì hoạt động ổn định, trở thành trung tâm vận chuyển, tiếp tế, luân chuyển nhân lực hiệu quả.

Ngoài ra, đơn vị tổ chức xây dựng 2 nhà xưởng quy mô lớn trong thời gian chỉ 3 tháng (so với kế hoạch ban đầu là 6 tháng) trong điều kiện thời tiết mùa mưa rất khắc nghiệt; cứu kéo hơn 200 lượt xe tải hạng nặng, xe bồn của các đơn vị thuộc phái bộ và của người dân, góp phần khơi thông các tuyến đường huyết mạch bị ùn tắc kéo dài...

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng thay mặt cán bộ, nhân viên Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, báo công dâng Bác ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong khi đó, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã hoàn thành tốt và xuất sắc công tác chuyên môn y tế tại phái bộ UNMISS. Trong nhiệm kỳ 1 năm công tác, bệnh viện đã thu dung điều trị cho 2.650 lượt bệnh nhân là nhân viên Liên Hiệp Quốc và người dân địa phương; đảm bảo an toàn tuyệt đối về y khoa.

Trong đó, bệnh viện đã xử lý thành công nhiều ca nặng, phức tạp, đòi hỏi chuyên môn y tế cao, điển hình là ca phẫu thuật nối ngón tay gần đứt hoàn toàn cho quân nhân đơn vị Công binh Pakistan, được chỉ huy phái bộ và tư lệnh phân khu gửi thư khen và đánh giá chuyên môn là vượt khả năng quy định.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng trao Huy hiệu Bác Hồ cho cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị ẢNH: ĐÌNH HUY

Bệnh viện cũng đã tiến hành hơn 6.500 lượt kỹ thuật vật lý trị liệu, tạo uy tín cao về chuyên môn y học cổ truyền Việt Nam; chủ động xây dựng các kế hoạch phòng, chống dịch và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh sốt rét, bệnh đậu mùa khỉ, bệnh tả.