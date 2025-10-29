Giải cứu 8 người dân mắc kẹt giữa dòng lũ dữ trên sông Trà Khúc

Đầu giờ chiều nay 29.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch UBND xã An Phú (Quảng Ngãi), cho biết chính quyền địa phương đã phối hợp với Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi giải cứu 8 người dân ở một gò đất giữa dòng sông Trà Khúc, đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân mắc kẹt ở bãi đất giữa sông Trà Khúc vào bờ ẢNH: H.P

"Nước lũ đang dâng cao, hàng chục con bò và hàng nghìn con vịt của người dân vẫn ở trên gò đất thuộc xã An Phú. Trước hết, giải cứu người dân để đảm bảo tính mạng là trên hết", ông Sinh nói.

Một người dân được đưa vào bờ an toàn ẢNH: H.P

Theo ghi nhận, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cùng chính quyền địa phương xã An Phú đã đi ca nô ra cồn đất nằm giữa sông Trà Khúc để vận động và đưa người dân vào bờ. Sau nhiều giờ nỗ lực trong điều kiện dòng nước chảy mạnh, đến 12 giờ 30 cùng ngày các chiến sĩ đã đưa 8 người dân vào bờ an toàn.

Gò đất giữa dòng sông Trà Khúc thuộc xã An Phú, Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Theo lãnh đạo xã An Phú, dọc sông Trà Khúc hiện có nhiều gò đất lớn nhỏ, được người dân tận dụng để dựng lán, trồng trọt và chăn nuôi. Mặc dù địa phương đã nhiều lần khuyến cáo người dân rời khỏi khu vực này khi có mưa lớn, nhưng vẫn còn một số hộ chủ quan, ở lại trông tài sản.

Cùng ngày, tại xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Đ.T.N (64 tuổi, ở thôn Phú Long 3) sau hơn một giờ tổ chức tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 29.10, người dân đi đánh cá trên sông Cà Ninh phát hiện nón lá, dầm thúng và chiếc thúng của bà N. trôi tự do trên mặt nước. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã báo cho chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng tìm kiếm bà Đ.T.N ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Ngay sau đó, xã Vạn Tường huy động lực lượng quân sự, công an cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 10 giờ 20 phút, thi thể bà N. được phát hiện gần vị trí thúng trôi, sau đó được đưa vào bờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cũng trong ngày 29.10, ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương đang phối hợp với các lực lượng tìm kiếm một trường hợp bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 19 giờ tối 28.10, ông A Pôr (31 tuổi, ở thôn Làng Đung) đi dọc theo suối Đăk Mỹ thì trượt chân rơi xuống dòng nước xiết và bị lũ cuốn mất tích. Dù lực lượng chức năng đã huy động nhiều người tìm kiếm suốt đêm, nhưng đến trưa 29.10, vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Nước lũ dâng cao trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Theo số liệu của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 25.10 đến 9 giờ sáng 29.10, toàn tỉnh có mưa to đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn. Cụ thể: Trà Thanh 1.699 mm, Trà Nham 1.276 mm, Hương Trà 1.221 mm, Sơn Trà 1.235 mm, Trà Hiệp 1.290 mm, Ba Điền 1.141 mm, Trà Tây 963 mm, Sơn Long 950 mm, Trà Tân 818 mm.

Hiện, mực nước các sông trong tỉnh lên rất nhanh. Lúc 10 giờ sáng 29.10, sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc đạt 7,37 m vượt báo động 3 là 0,87 m, trong khi sông Vệ và sông Trà Bồng đều vượt báo động 2.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang túc trực 24/24, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ và ngăn chặn người dân ra sông, khu vực ngập lũ để đảm bảo an toàn tính mạng.