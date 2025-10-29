Quảng Ngãi: Tạm dừng lưu thông qua cầu Trà Khúc 1 do nước lũ dâng cao

Sáng 29.10, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Trà Khúc dâng cao ở mức báo động 3, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm thời cấm tất cả phương tiện và người dân lưu thông qua cầu Trà Khúc 1 (P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi) để đảm bảo an toàn.

Tỉnh Quảng Ngãi tạm không cho lưu thông trên cầu Trà Khúc 1 từ sáng 29.10 ẢNH: HẢI PHONG

Hai đầu cầu Trà Khúc 1 được ngành chức năng Quảng Ngãi đặt biển cấm lưu thông ẢNH: HẢI PHONG

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi, từ 9 giờ 30 ngày 29.10, lực lượng chức năng đã lập chốt, cắm biển cảnh báo và bố trí cán bộ trực 100% quân số tại hai đầu cầu Trà Khúc 1. Nước sông dâng nhanh, chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và mất an toàn cho người và phương tiện khi qua lại.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời điểm mưa lũ, đồng thời di chuyển theo tuyến thay thế qua cầu Thạch Bích, cầu Trà Khúc 2 hoặc các tuyến đường được hướng dẫn an toàn.

Cảnh ngập lũ ở xã Phước Giang ẢNH: HẢI PHONG

Đoạn đường qua xã Thọ Phong nước chảy mạnh ẢNH: HẢI PHONG

Đến trưa cùng ngày, mưa lũ trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, nước sông dâng cao gây ngập diện rộng. Tại xã Phước Giang, mực nước sông Phước Giang dâng cao khiến hơn 1.000 hộ dân ở các thôn An Hòa, Kim Thành, An Sơn và Phước Lâm bị cô lập, có nơi ngập sâu đến 1,7 m.

Nhà ở xã Bình Minh ngập gần đến mái nhà ẢNH: UBND XÃ BÌNH MINH

Đường bê tông xã Sơn Tây Hạ (từ xã Sơn Màu đi qua xã Sơn Tinh cũ) bị xói lở, đứt gãy ẢNH: MINH HIỀN

Trong khi đó, tại xã Bình Minh, nước lũ từ sông Trà Bồng tràn vào khu dân cư, nhiều nhà bị ngập sâu, có nơi ngập đến mái. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân và đoàn thanh niên hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Hiện tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lũ, chủ động phương án ứng phó để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.



