Thưởng nóng cho Công an tỉnh Quảng Ngãi vụ bắt nghi phạm bắn nữ lao công

Sáng 9.10, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trao bằng khen cho Công an tỉnh Quảng Ngãi và kèm theo tiền thưởng 100 triệu đồng do có thành tích xuất sắc trong truy bắt nhanh các nghi phạm dùng súng bắn hai nữ lao công bị thương.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (giữa), trao bằng khen và tặng hoa cho lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi T.S.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã công bố quyết định, khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an TP.Quảng Ngãi. Đồng thời, tặng giấy khen đột xuất cho 2 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét các nghi phạm dùng súng bắn hai nữ lao công bị thương.

Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc T.S.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, biểu dương các tập thể, cá nhân trong công tác trong điều tra, truy xét nhanh các nghi phạm có hành vi phạm tội, gây án khiến dư luận bức xúc.

"Việc điều tra, khám phá, truy bắt nhanh các nghi phạm đã thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm của các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi", ông Minh nhấn mạnh.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 5.10, chị Võ Thị Lưu (42 tuổi) và chị Lê Thị Minh Khải (38 tuổi, cùng ở TP.Quảng Ngãi), là công nhân Công ty CP môi trường đô thị Quảng Ngãi, đang quét rác trên đường Phạm Văn Đồng (thuộc P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi) thì bị một số người lạ hành hung, dùng súng bắn đạn chì vào người gây thương tích.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, truy tìm các nghi phạm gây án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hai nghi phạm bắn hai nữ lao công trọng thương bị công an bắt giữ C.T.V

Đến sáng 6.10, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt được hai nghi phạm là Nguyễn Đức Nga (23 tuổi, quê xã Tam Thái, H.Phú Ninh, Quảng Nam) và Trần Viết Đông (24 tuổi, quê TT.Tiên Kỳ, H.Tiên Phước, Quảng Nam), cùng tạm trú ở TT.La Hà, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.