Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM sẽ giải thể hàng loạt trung tâm y tế khu vực

Duy Tính
Duy Tính
27/10/2025 12:17 GMT+7

TP.HCM sẽ giải thể 28 trung tâm y tế khu vực, trong đó giải thể toàn bộ 22 trung tâm y tế khu vực thuộc TP.HCM (trước sáp nhập); thiết lập lại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu.

Ngày 27.10, theo nguồn tin của PV Báo Thanh Niên cho biết, Sở Y tế TP.HCM vừa có cuộc họp và thông báo về sắp xếp tổ chức bộ máy trung tâm y tế khu vực, trạm y tế phường, xã và kinh phí cho các chương trình sức khỏe tại trạm y tế.

Theo đó, sau hợp nhất TP.HCM có 38 trung tâm y tế khu vực. Theo kế hoạch, ngành y tế sẽ giải thể đối với 25 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh. Nhân sự của các trung tâm này được bố trí về trạm y tế xã, phường, đặc khu.

TP.HCM sẽ giải thể hàng loạt trung tâm y tế khu vực - Ảnh 1.

25 trung tâm y tế khu vực không giường bệnh của TP.HCM

ẢNH: DUY TÍNH

Đối với 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh thì sẽ tiếp tục duy trì và đầu tư theo tinh thần của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân". Đồng thời, xem xét các trung tâm y tế khu vực có công suất sử dụng giường bệnh cao và hoạt động hiệu quả sẽ nghiên cứu chuyển đổi thành bệnh viện. Các trung tâm y tế khu vực còn lại chuyển đổi thành cơ sở 2 của các bệnh viện đa khoa trên địa bàn.

TP.HCM sẽ giải thể hàng loạt trung tâm y tế khu vực - Ảnh 2.

13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh của TP.HCM

ẢNH: DUY TÍNH

Đối với 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu hiện thuộc 38 trung tâm y tế khu vực sẽ thành lập 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu. Và trạm y tế sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập hoàn chỉnh, trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu; đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho nhân dân trên địa bàn.

Sở Y tế TP.HCM sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực chuyên môn của trung tâm y tế khu vực, đặc biệt là các công tác điều trị nội trú.

TP.HCM sẽ giải thể hàng loạt trung tâm y tế khu vực - Ảnh 3.

Trung tâm y tế không giường bệnh sẽ giải thể, nhân sự tại đây dự kiến bố trí về các trạm y tế

ẢNH: DUY TÍNH

Theo lộ trình, dự kiến đến 31.12.2026 giải thể đối với 25 trung tâm y tế khu vực không có giường nội trú và tổ chức lại (tách chức năng phòng bệnh và điều trị) đối với 13 trung tâm y tế khu vực có giường nội trú. Đồng thời thành lập 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu.

Tin liên quan

Trung tâm y tế, trạm y tế ở TP.HCM hoạt động ra sao từ ngày 1.7?

Trung tâm y tế, trạm y tế ở TP.HCM hoạt động ra sao từ ngày 1.7?

TP.HCM sẽ tổ chức 22 trung tâm y tế quận, huyện và TP.Thủ Đức thành 22 trung tâm y tế khu vực, quản lý 102 trạm y tế.

Khám phá thêm chủ đề

Trung tâm y tế Trạm y tế Nghị quyết 72 Giải thể Dự phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận