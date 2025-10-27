TP.HCM sẽ giải thể hàng loạt trung tâm y tế khu vực

Ngày 27.10, theo nguồn tin của PV Báo Thanh Niên cho biết, Sở Y tế TP.HCM vừa có cuộc họp và thông báo về sắp xếp tổ chức bộ máy trung tâm y tế khu vực, trạm y tế phường, xã và kinh phí cho các chương trình sức khỏe tại trạm y tế.
Theo đó, sau hợp nhất TP.HCM có 38 trung tâm y tế khu vực. Theo kế hoạch, ngành y tế sẽ giải thể đối với 25 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh. Nhân sự của các trung tâm này được bố trí về trạm y tế xã, phường, đặc khu.
Đối với 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh thì sẽ tiếp tục duy trì và đầu tư theo tinh thần của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân". Đồng thời, xem xét các trung tâm y tế khu vực có công suất sử dụng giường bệnh cao và hoạt động hiệu quả sẽ nghiên cứu chuyển đổi thành bệnh viện. Các trung tâm y tế khu vực còn lại chuyển đổi thành cơ sở 2 của các bệnh viện đa khoa trên địa bàn.
Đối với 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu hiện thuộc 38 trung tâm y tế khu vực sẽ thành lập 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu. Và trạm y tế sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập hoàn chỉnh, trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu; đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho nhân dân trên địa bàn.
Sở Y tế TP.HCM sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực chuyên môn của trung tâm y tế khu vực, đặc biệt là các công tác điều trị nội trú.
Theo lộ trình, dự kiến đến 31.12.2026 giải thể đối với 25 trung tâm y tế khu vực không có giường nội trú và tổ chức lại (tách chức năng phòng bệnh và điều trị) đối với 13 trung tâm y tế khu vực có giường nội trú. Đồng thời thành lập 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu.
Bình luận (0)