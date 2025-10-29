Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quân đội đưa máy bay không người lái cứu trợ người dân bị cô lập

Huy Đạt
Huy Đạt
29/10/2025 16:28 GMT+7

Giữa mưa lũ chia cắt ở xã Trà My (TP.Đà Nẵng), quân đội đưa máy bay không người lái (drone) tiếp tế thực phẩm cho hơn 40 người dân bị cô lập.

Ngày 29.10, trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu dân cư, lực lượng phòng thủ khu vực 3 - Trà My (TP.Đà Nẵng) đã triển khai sử dụng máy bay không người lái (drone) để đưa hàng cứu trợ đến người dân bị cô lập, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong điều kiện nước lũ chảy xiết.

- Ảnh 1.

Quân đội sử dụng máy bay không người lái tiếp tế nhu yếu phẩm vào vùng cô lập

ẢNH: H.Đ

Trung tá Phạm Văn Hậu, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, cho biết mưa lớn từ tối 28.10 đến sáng nay 29.10 đã làm nước sông Trường, sông Nước Oa dâng cao, gây chia cắt nhiều tuyến đường, cô lập hàng chục hộ dân tại các xã Trà My, Trà Tân (TP.Đà Nẵng). Trong đó, thôn Tân Hiệp có 8 hộ với hơn 40 nhân khẩu bị cô lập nhiều giờ, không thể di chuyển ra ngoài.

- Ảnh 2.

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 túc trực, ứng cứu người dân vùng lũ xã Trà My

ẢNH: H.Đ

- Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân di dời, kê cao tài sản

ẢNH: H.Đ

- Ảnh 4.

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 vận động bà con di dời đến nơi an toàn

ẢNH: H.Đ

Ngay sau khi nắm tình hình, trung tá Phạm Văn Hậu đã đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng dân quân, công an, bộ đội địa phương tổ chức hỗ trợ người dân.

Đơn vị khẩn trương chuẩn bị hơn 30 thùng mì tôm, lương khô, nước uống và vận chuyển bằng máy bay không người lái đến các hộ dân bị cô lập.

“Do dòng nước xiết, nhiều chướng ngại vật, nguy cơ mất an toàn nếu dùng xuồng máy, nên chúng tôi quyết định phối hợp với doanh nghiệp tư nhân đưa hàng cứu trợ bằng drone. Cách làm này vừa kịp thời, vừa bảo đảm an toàn cho lực lượng và người dân”, trung tá Hậu cho biết.

- Ảnh 5.

Các lực lượng túc trực, chốt chặn tại địa bàn xung yếu ở thôn Trấn Dương, xã Trà My

ẢNH: H.Đ

Cùng thời điểm, tại thôn Trấn Dương (xã Trà My), tuyến đường huyết mạch dài gần 500 m bị ngập sâu hơn 1,5 m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hàng trăm hộ dân. Lực lượng bộ đội, công an, dân quân đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức di dời dân đến nơi an toàn, hỗ trợ kê cao tài sản, giúp dân ổn định tạm thời trong vùng ngập.

