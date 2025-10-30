Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn vượt lũ lịch sử năm thìn 1964 là 0,14 m

Phan Hậu
Phan Hậu
30/10/2025 12:19 GMT+7

Nước sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu lúc 2 giờ sáng nay 30.10 đạt đỉnh ở mức 5,62 m, cao hơn 0,14 m so với đỉnh lũ lịch sử 'đại hồng thủy' năm thìn 1964 xảy ra ở miền Trung.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sông Thu Bồn ghi nhận đỉnh lũ lịch sử mới, khi mực nước đo được trong sáng nay 30.10 cao hơn đỉnh lũ từng được ghi nhận trong trận "đại hồng thủy" năm thìn 1964 ở miền Trung.

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn vượt lũ lịch sử năm thìn 1964 là 0,14 m- Ảnh 1.

Nhà dân ở xã Thăng Bình (Đà Nẵng) ngập sâu trong sáng 30.10

ẢNH: MINH NGỌC

Cụ thể, lúc 2 giờ ngày 30.10, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đã đạt đỉnh ở mức 5,62 m, trên báo động 3 là 1,62 m, vượt lũ lịch sử năm 1964 là 0,14 m.

Sau khi đạt đỉnh, lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đang xuống chậm, lúc 6 giờ sáng mực nước là 5,54 m, trên báo động 3 là 1,54 m, cao hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,06 m.

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Đà Nẵng đang là địa phương thiệt hại nặng nhất trong mưa lũ miền Trung những ngày vừa qua.

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn vượt lũ lịch sử năm thìn 1964 là 0,14 m- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân xã Thăng Bình (Đà Nẵng)

ẢNH: MINH NGỌC

Theo thống kê, Đà Nẵng có 7 người chết, 4 người mất tích và 21 người bị thương. Mưa lũ cuốn trôi, làm sập hoàn toàn 50 ngôi nhà; hư hỏng 94 ngôi nhà và còn 76.427 ngôi nhà đang bị ngập lụt.

Cập nhật Lũ trên sông Thu Bồn xuống chậm, vẫn ở mức báo động 3

"Đại hồng thủy" cô lập 10 xã, phường ở Đà Nẵng

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, đến sáng nay, vùng mưa lũ miền Trung vẫn còn khoảng 90 xã, phường bị ngập lụt. Trong đó, Quảng Trị có 4 xã, ngập sâu từ 0,2 - 1 m. Huế có 32 xã, phường ngập sâu từ 0,5 - 2 m. Quảng Ngãi có 15 xã, phường, ngập sâu từ 0,3 - 3 m.

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn vượt lũ lịch sử năm thìn 1964 là 0,14 m- Ảnh 3.

Nhìn từ trên máy bay, Đà Nẵng có nhiều khu vực bị ngập sâu trong lũ

ẢNH: MINH NGỌC

Đăc biệt, Đà Nẵng có 40 xã, phường bị ngập lụt sâu, cô lập. Theo thống kê của UBND TP.Đà Nẵng, có 10 xã, phường đang bị cô lập hoàn toàn, gồm: Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Phú Thuận.

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn vượt lũ lịch sử năm thìn 1964 là 0,14 m- Ảnh 4.

Lũ sông Thu Bồn dâng cao đang cô lập nhiều xã, phường ở Đà Nẵng

ẢNH: MINH NGỌC

Ngoài ra, 30 xã, phường đang bị ngập nặng gồm: Hải Vân, Hòa Xuân, Hòa Tiến, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Bà Nà, Thạnh Mỹ, Phước Trà, Việt An, Sơn Cẩm Hà, Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Tây Hồ, Phú Ninh, Điện Bàn Tây, Duy Xuyên, Nam Phước, An Thắng, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Duy Nghĩa, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27.10 đến ngày 29.10, trên các sông chính ở Huế và Đà Nẵng xuất hiện lũ đặc biệt lớn, với mực nước trên hầu hết các sông vượt mức báo động 3. 

Trong đó, có  5/12 trạm đo vượt mức lũ lịch sử, gồm: 

Sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc đạt 5,27 m (19 giờ ngày 29.10), cao hơn mức lũ lịch sử năm 2020 (5,24 m) là 0,03 m.

Sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Thành Mỹ đạt 27,2 m (14 giờ ngày 29.10), cao hơn mức lũ lịch sử năm 2007 (27,14 m) 0,06 m; tại trạm Hội Khách đạt 19,32 m (15 giờ 29.10), cao hơn mức lũ lịch sử năm 2009 (18,14m) 1,18 m.

Sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn đạt 18,68 m (19 giờ 29.10), cao hơn mức lịch sử năm 1998 (18,53 m) 0,15 m; tại trạm Câu Lâu đạt 5,62 m ( lúc 2 giờ ngày 30.10), cao hơn mức lũ lịch sử năm 1964 (5,48 m) 0,14 m.

Xuyên đêm cõng 3 nạn nhân trong vụ sạt lở ở Trà Tân vượt 20km đi cấp cứu

Xem thêm bình luận