Huế lũ lên lại, sông Thu Bồn có thể đạt đỉnh 61 năm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết: Hiện nay, trên sông Hương, sông Bồ ở Huế lũ đang lên lại; lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn ở Đà Nẵng; sông Trà Khúc, sông Đăkbla (Quảng Ngãi) cũng đang lên.



Lũ ở Huế đang lên lại, trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu có khả năng tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 1964 là 5,48 m. ẢNH: NGUYÊN PHONG

Cảnh báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Bồ, sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và trên mức báo động 3 từ 0,4 - 1,8 m. Đặc biệt, đỉnh lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu có khả năng tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 1964 là 5,48 m.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên trên sông Bồ, sông Hương xuống dần và từ báo động 3 đến trên báo động 3 là 0,8m; sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức báo động 3; sông Vu Gia - Thu Bồn duy trì ở mức cao và trên báo động từ 1 - 1,2 m; sông Đăkbla xuống dưới báo động 1.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng từ thành phố Huế đến tỉnh Quảng Ngãi sẽ duy trì trong vài ngày tới; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi.

Trong ngày hôm nay, tại Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to như đỉnh Bạch Mã (Huế) 406,4 mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 232,8 mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 170 mm…

Dự báo tại Quảng Ngãi từ chiều tối và đêm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm. Từ ngày 30.10, mưa giảm dần.

Từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng đêm nay có mưa to đến rất to, lượng mưa 100 - 250 mm, cục bộ trên 500 mm. Từ đêm 30.10, mưa lớn có khả năng giảm dần.

Từ Nam Nghệ An đến bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 70 - 150 mm, có nơi trên 300 mm.

Từ đêm 31.10 đến ngày 1.11, khu vực Nghệ An đến bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm.