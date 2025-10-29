Nước lũ bao vây nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

Ngày 29.10, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, khu vực các xã, phường phía đông Trường Sơn và phía bắc Tây Trường Sơn có mưa rất to, có nơi giông mạnh. Lượng mưa đo được từ 15 giờ ngày 28.10 đến 15 giờ ngày 29.10 phổ biến từ 100 - 380 mm, riêng Trà Phong (Tây Trà) lên tới 420,4 mm. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư vùng trũng thấp bị nước lũ bao vây, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và lũ quét.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lúc 15 giờ cùng ngày, tại tổ dân phố Liên Hiệp 1B, P.Trương Quang Trọng bị ngập sâu trong nước, người dân phải chèo thuyền di chuyển. Có một số nơi ngập hơn 1,5 m ẢNH: HẢI PHONG

Tại xã Nghĩa Hành, đến sáng 29.10, toàn xã có 11/15 thôn bị ngập nước, 405 hộ dân (khoảng 1.620 nhân khẩu) bị nước tràn vào nhà. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn.

Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời người dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn, bố trí chỗ ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, đồng thời tổ chức lực lượng cứu giúp, sơ cứu kịp thời cho những trường hợp gặp nạn.

Hiện P.Trương Quang Trọng có hơn 10 điểm dân cư ngập sâu, riêng thôn Ân Phú có hơn 100 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu bị cô lập. Chính quyền địa phương đã huy động thuyền, xuồng, ca nô vận chuyển lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm đến từng hộ, đảm bảo người dân không thiếu đói, khát trong những ngày mưa lũ kéo dài ẢNH: HẢI PHONG

Một số hình ảnh ngập lụt tại thôn Liên Hiệp 1A, 1B thuộc P.Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Tại xã Phước Giang, trong đêm 28.10 và rạng sáng 29.10, mực nước sông Phước Giang dâng cao nhanh, gây ngập lụt diện rộng. Có nơi nước lũ dâng cao tới 1,7 m, khiến hơn 1.000 hộ dân ở 4 thôn An Hòa, Kim Thành, An Sơn và Phước Lâm bị cô lập hoàn toàn.

Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết: "Ngay trong đêm, chúng tôi huy động toàn bộ dân quân, thanh niên xung kích, sử dụng ghe, thuyền, xuồng máy để đưa người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ - đến nhà văn hóa xã và các công trình kiên cố cao tầng tránh lũ. Mưa lớn, nước chảy xiết, nhưng lực lượng vẫn nỗ lực hết sức để không ai bị bỏ lại phía sau".

Các tuyến đường chính vào xã đã được chốt chặn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, lực lượng chức năng túc trực 24/24 nhằm ngăn người dân qua lại tại các điểm nước chảy xiết, phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

Một số hình ảnh ngập lụt tại xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Sáng 29.10, tại xã Bình Sơn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu và chia cắt cục bộ. Trong đó, Cầu Bi (thôn Giao Thủy, xã Bình Thới cũ), Cầu Đập Đá (xã Bình Chánh cũ), cùng nhiều đoạn đường thuộc xã Bình Dương, Bình Long cũ đều ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại.

Chính quyền xã Bình Sơn đã phân công lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, đồng thời di dời dân đến nơi an toàn. Đặc biệt lưu ý các điểm từng xảy ra sạt lở như Mỹ Tân, Quang Trung, Đông Yên 1 - 2, Trì Bình, Tiên Đào, Tây Thuận, Giao Thủy, An Châu ẢNH: HẢI PHONG

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, chính quyền các địa phương đặt biển cảnh báo, nghiêm cấm lưu thông qua các khu vực ngập sâu, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để ứng phó kịp thời nếu lũ tiếp tục dâng ẢNH: HẢI PHONG

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn gây ngập diện rộng, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Nghĩa Hành và P.Trương Quang Trọng.

Tại hiện trường, ông Hiển yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương không được chủ quan, phải bám sát diễn biến thời tiết, nắm chắc tình hình cơ sở để chủ động ứng phó. Bảo đảm an toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu. Các địa phương phải trực 24/24, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ di dời khi có tình huống khẩn cấp ẢNH: HẢI PHONG

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi qua đoạn đường ngập sâu, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhu yếu phẩm, đảm bảo ứng phó nhanh khi có tình huống xấu xảy ra; Chính quyền phường khẩn trương rà soát, thống kê số hộ bị cô lập, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận hỗ trợ kịp thời, thực hiện nghiêm phương châm "bốn tại chỗ".

Tính đến chiều 29.10, nước trên các sông lớn của Quảng Ngãi vẫn đang lên nhanh. Các lực lượng cứu hộ, công an, quân đội, dân quân tự vệ vẫn túc trực tại các điểm ngập sâu, sẵn sàng hỗ trợ di dời, cứu hộ người dân khi cần thiết ẢNH: HẢI PHONG



