Quảng Ngãi: Lũ tràn bờ kè, tạm dừng lưu thông qua cầu Châu Ổ

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, vào 15 giờ cùng ngày, mực nước sông Trà Bồng tại Châu Ổ đạt 5,06 m (cao hơn báo động 3 là 0,56 m). Nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến dòng lũ cuồn cuộn, ngấp nghé hơn 2/3 gầm cầu và tràn qua khu vực tả ngạn bờ kè Châu Ổ (phía đông cầu).

Chính quyền và ngành chức năng Quảng Ngãi tạm không cho lưu thông trên cầu Châu Ổ ẢNH: P.A

Trước tình hình nguy hiểm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương cắm biển cảnh báo, lập rào chắn và giăng dây, tạm dừng toàn bộ phương tiện qua cầu Châu Ổ. Chính quyền địa phương cũng túc trực, ngăn người dân không xuống khu vực bờ kè sát mép nước để tránh rủi ro.

Nước lũ dâng ngấp nghé gầm cầu Châu Ổ (Quảng Ngãi) ẢNH: P.A

Nước lũ dâng nhanh gây ngập sâu tại nhiều xã ven sông Trà Bồng. Tại xã Bình Minh, 5 thôn gồm Tân Phước, Tân Phước Đông, Mỹ Long An, Mỹ Long Tây và Lộc Thanh bị cô lập, khoảng 70% số nhà dân ngập trong nước. Chính quyền xã đã di dời tập trung 19 hộ dân và tổ chức di dời xen ghép 345 hộ khác đến nơi an toàn.

Lũ làm ngập một phần bờ kè Châu Ổ, phía đông cầu Châu Ổ ẢNH: P.A

Trụ đo mực nước sông chìm trong lũ ẢNH: P.A

Tại xã Bình Chương, ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã, cho biết từ sáng đến chiều, lực lượng dân quân, công an, đoàn viên địa phương đã dùng thuyền và thúng nhỏ tỏa đi các thôn giúp dân di chuyển người, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo thống kê của cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh, đến 15 giờ cùng ngày, mực nước sông Trà Khúc đạt 7,87 m (trên báo động 3 là 1,37 m), sông Vệ 4,81 m (trên báo động 3 là 0,31 m). Dự báo, mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập sâu và chia cắt tại các vùng hạ lưu vẫn rất cao.