Thời sự

Vừa dọn nhà xong, người Huế tại tiếp tục vật lộn với nước lũ

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
29/10/2025 14:51 GMT+7

Sáng nay 29.10, lũ trên sông Hương đã xuống nên nhiều người dân ở TP.Huế tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, đường phố. Thế nhưng, chỉ sau vài giờ, mưa lớn trở lại khiến nước lũ trên sông Hương lên nhanh, tràn vào nhà.

Tại đường Bạch Đằng dọc bờ sông Đông Ba - một nhánh của sông Hương, nhiều gia đình vừa dọn nhà sau lũ chưa kịp nghỉ ngơi thì nước lũ một lần nữa tràn vào nhà, bủa vây khắp nơi.

Anh Hồ Đắc Lợi, người dân sống tại khu vực đường Bạch Đằng cho hay, từ khuya hôm qua (28.10) đến sáng nay, khi thấy lũ rút dần, anh cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, đến 13 giờ hôm nay 29.10, nước lũ lại dâng lên, ngập hết đồ đạc trong nhà.

Vừa dọn nhà xong, người Huế tại tiếp tục vật lộn với nước lũ- Ảnh 1.

Ảnh trước và sau khi dọn lũ của gia đình anh Lợi

ẢNH: HỒ ĐẮC LỢI

"Sáng nay thấy trời tạnh, nước cũng hạ nhiều nên mới quyết định dọn dẹp, ai dè giờ mưa lại, lũ lên nhanh quá. Tôi không còn đủ sức để dọn thêm một lần nữa", anh Lợi nói.

Không riêng nhà anh Lợi, đến nay tại tuyến đường Bạch Đằng và Huỳnh Thúc Kháng dọc sông Đông Ba, có hàng trăm hộ dân vẫn đang bị nước lũ bủa vây.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng nay lực lượng quân đội, công an, Đoàn thanh niên tại TP.Huế cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, đường phố khi nước lũ có dấu hiệu hạ dần. Tuy nhiên đến 12 giờ trưa cùng ngày, mưa lớn từ thượng nguồn kết hợp với thủy điện điều tiết nước với lưu lượng lớn khiến lũ trên sông Hương lên trở lại.

Vừa dọn nhà xong, người Huế tại tiếp tục vật lộn với nước lũ- Ảnh 2.

Nhiều gia đình ở đường Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục vật lộn với lũ

ẢNH: BÌNH THIÊN

Cụ thể, từ 12 giờ ngày 29.10, thủy điện Bình Điền xả về hạ du sông Hương 3.265 m³/giây (tăng gấp đôi lúc 11 giờ).

Trưa nay, UBND TP.Huế cũng phát đi thông báo, cảnh báo người dân về tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp. "Do thượng nguồn đang có mưa to, mưa rất to nên nước các sông đang lên trở lại. Tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, bà con chú ý bảo vệ an toàn bản thân và tài sản", thông báo này được Cổng thông tin điện tử TP.Huế đăng tải lúc 13 giờ 30.

Cận cảnh 4 điểm sạt lở tại Đèo Lò Xo: Đất đá vùi kín mặt đường

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn TP.Huế dọn lũ Ngập lụt Sông Hương Mưa lũ
