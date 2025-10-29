Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thượng nguồn Huế mưa lớn, lũ sông Hương đang lên trở lại

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
29/10/2025 13:02 GMT+7

Trưa 29.10, thượng nguồn các sông lớn ở Huế có mưa lớn, thủy điện tiếp tục điều tiết một lượng nước rất lớn đổ về hạ du, mực nước trên sông Hương cũng đang lên trở lại.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 12 giờ trưa nay (29.10), TP.Huế mưa lớn trở lại, ở các khu vực thượng nguồn lượng mưa đo được rất cao, Bạch Mã 576 mm, thủy điện Bình Điền là 136 mm. Mực nước nước trên sông Hương cũng đang lên trở lại.

Cụ thể, cập nhật đến 12 giờ ngày 29.10, sông Hương tại trạm Kim Long là 3,90 m trên báo động 3 0,40 m; Sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,36 m trên báo động 3 0,14 m.

Thượng nguồn Huế mưa lớn, lũ sông Hương đang lên trở lại- Ảnh 1.

Thủy điện Bình Điền điều tiết lượng nước lớn về hạ du

ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH ĐIỀN

Từ tối qua cho đến sáng nay, một số tuyến đường ở nội đô TP.Huế đã rút nước, người dân tranh thủ dọn dẹp theo phương châm "nước rút đến đâu dọn đến đó". Tuy nhiên, đến trưa, mưa lớn lại tiếp tục trở lại. Một số khu vực vùng trũng, lũ vẫn đang rất cao, hàng ngàn hộ dân bị chia cắt.

Trong trưa nay, Cổng thông tin điện tử xã Bình Điền, một xã ở vùng thượng nguồn sông Hương đã đăng tải thông tin khẩn: "Khẩn! 12 giờ ngày 29.10, thủy điện Bình Điền xả về hạ du sông Hương 3265 m³/giây (tăng gấp đôi lúc 11 giờ). Bà con lưu ý", trang này viết.

Thượng nguồn Huế mưa lớn, lũ sông Hương đang lên trở lại- Ảnh 2.

Cán bộ, giáo viên Trường cao đẳng Huế tranh thủ dọn bùn đất khi nước đang rút

ẢNH: TRƯỜNG CAO ĐẲNG HUẾ

Cũng theo thông tin từ xã này, do nước thượng nguồn đổ về lớn gấp đôi. Nước sông Hương sẽ lên lại. Bà con hạn chế đi lại, sẵn sàng các phương án đối phó.

TP.Huế: Tỉnh lộ 14B sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn hộ dân bị chia cắt

Mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng tỉnh lộ 14B, tuyến đường huyết mạch nối các xã miền núi Nam Đông về QL1 và trung tâm TP.Huế.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn điều tiết nước Thượng nguồn TP.Huế Sông Hương Mưa lũ Ngập lụt
