Thượng nguồn Huế mưa lớn, lũ sông Hương đang lên trở lại

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 12 giờ trưa nay (29.10), TP.Huế mưa lớn trở lại, ở các khu vực thượng nguồn lượng mưa đo được rất cao, Bạch Mã 576 mm, thủy điện Bình Điền là 136 mm. Mực nước nước trên sông Hương cũng đang lên trở lại.



Cụ thể, cập nhật đến 12 giờ ngày 29.10, sông Hương tại trạm Kim Long là 3,90 m trên báo động 3 0,40 m; Sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 4,36 m trên báo động 3 0,14 m.

Thủy điện Bình Điền điều tiết lượng nước lớn về hạ du ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH ĐIỀN

Từ tối qua cho đến sáng nay, một số tuyến đường ở nội đô TP.Huế đã rút nước, người dân tranh thủ dọn dẹp theo phương châm "nước rút đến đâu dọn đến đó". Tuy nhiên, đến trưa, mưa lớn lại tiếp tục trở lại. Một số khu vực vùng trũng, lũ vẫn đang rất cao, hàng ngàn hộ dân bị chia cắt.

Trong trưa nay, Cổng thông tin điện tử xã Bình Điền, một xã ở vùng thượng nguồn sông Hương đã đăng tải thông tin khẩn: "Khẩn! 12 giờ ngày 29.10, thủy điện Bình Điền xả về hạ du sông Hương 3265 m³/giây (tăng gấp đôi lúc 11 giờ). Bà con lưu ý", trang này viết.

Cán bộ, giáo viên Trường cao đẳng Huế tranh thủ dọn bùn đất khi nước đang rút ẢNH: TRƯỜNG CAO ĐẲNG HUẾ

Cũng theo thông tin từ xã này, do nước thượng nguồn đổ về lớn gấp đôi. Nước sông Hương sẽ lên lại. Bà con hạn chế đi lại, sẵn sàng các phương án đối phó.