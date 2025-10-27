Tăng cường quản lý đất đai, bảo đảm an ninh công trình thủy điện Thác Mơ

Nội dung buổi làm việc tập trung trao đổi một số vấn đề về công tác quản lý đất đai và đảm bảo an ninh trật tự công trình.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đón và làm việc với đoàn công tác có ông Huỳnh Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của công ty.

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Lê Hoàng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đảm bảo môi trường sản xuất an toàn, ổn định. Ông Nguyễn Lê Hoàng báo cáo sơ bộ về tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2025, trong đó sản lượng điện thực hiện ước đạt 108% kế hoạch. Bên cạnh hoạt động sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên luôn được đảm bảo, ổn định. Tổng giám đốc cũng thông tin đến đoàn công tác về kế hoạch sản xuất năm 2026 với sản lượng dự kiến tương đương năm 2025, khẳng định công ty tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nơi doanh nghiệp đang hoạt động.

Tổng giám đốc Nguyễn Lê Hoàng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, phát triển và định hướng trong tương lai của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ. Đại diện công ty, ông Đinh Văn Sơn, Phó tổng giám đốc trình bày báo cáo về công tác quản lý đất đai, an ninh trật tự và bảo vệ công trình thủy điện, đồng thời nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc cần sự phối hợp từ phía chính quyền địa phương trong việc xử lý, quản lý hành lang bảo vệ công trình.

Trong phần thảo luận, hai bên đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn và thống nhất nhiều nội dung quan trọng về việc tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp và chính quyền trong công tác quản lý đất đai, đảm bảo an toàn công trình và giữ gìn trật tự khu vực sản xuất. Ông Nguyễn Khắc Hạnh, Chủ tịch UBND P.Phước Long ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ; đồng thời khẳng định P.Phước Long sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, an ninh trật tự và quản lý đất đai, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty.

Ông Nguyễn Khắc Hạnh, Chủ tịch UBND P.Phước Long phát biểu tại buổi làm việc

Buổi làm việc thể hiện sự quan tâm, đồng hành của chính quyền P.Phước Long đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ; đồng thời khẳng định mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong công tác quản lý đất đai, an ninh công trình và phát triển bền vững.