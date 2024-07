Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ở đảo Phú Quốc ngập sâu

Ngày 14.7, một lãnh đạo UBND xã Cửa Dương (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua (12 - 14.7) khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Cụ thể, tại khu vực ngã ba Cây Thông Trong, tuyến tránh Cửa Dương - Dương Đông thuộc các ấp Bến Tràm, Cây Thông Trong, Cây Thông Ngoài... bị ngập sâu; có nơi nước tràn vào nhà dân.

Nhiều khu vực ở xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc bị ngập sâu vào trưa 14.7 CTV

Ngoài xã Cửa Dương, một số khu vực lân cận cũng bị ngập khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng.

Trước tình hình trên, Công an TP.Phú Quốc đã phân công 70 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến xã Cửa Dương để sơ tán, cứu hộ người dân và tài sản bị ngập đến nơi an toàn. Lực lượng CSGT điều xe chuyên dụng hỗ trợ người dân ấp Cây Thông Trong đi qua khu vực bị ngập.

Lực lượng Công an TP.Phú Quốc sơ tán, cứu hộ người dân và tài sản bị ngập lụt đến nơi an toàn CTV

Trong lúc làm nhiệm vụ, trưa 14.7, lực lượng Công an TP.Phú Quốc nhận tin báo thai phụ N.T.K (36 tuổi, ngụ xã Cửa Dương) cần đến cơ sở y tế gấp để sinh, nhưng nhà bị kẹt trong vùng ngập sâu, không thể di chuyển. Ngay sau đó, các chiến sĩ công an đã đến nhà, phối hợp người thân trong gia đình đưa thai phụ K. đến Trung tâm y tế TP.Phú Quốc kịp thời.



Lực lượng Công an TP.Phú Quốc đưa thai phụ N.T.K đến Trung tâm y tế TP.Phú Quốc CTV

Do các khu vực bị ngập có địa hình phức tạp, lực lượng công an phải phân luồng, cảnh báo. Đồng thời đến từng nhà hướng dẫn, giúp đỡ người dân và hỗ trợ các phương tiện bị chết máy ra khỏi vùng ngập an toàn.

Nhiều khu vực ở Phú Quốc bị ngập sâu sau mưa lớn vào trưa 14.7 CTV

Trước đó, sáng 13.7, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang đã thông báo tạm dừng hoạt động các tuyến tàu, phà từ đất liền ra, vào đảo Phú Quốc do thời tiết xấu.