Thời sự

Bà Nguyễn Thị Kim Loan giữ chức Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc

Hoàng Trung
Hoàng Trung
23/10/2025 13:44 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Chánh văn phòng HĐND, UBND đặc khu Phú Quốc, được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc.

Ngày 23.10, HĐND đặc khu Phú Quốc (An Giang) khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề trọng tâm, đặc biệt là công tác nhân sự và điều chỉnh các kế hoạch đầu tư phát triển.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan giữ chức Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Hồng Gấm, Chủ tịch HĐND đặc khu Phú Quốc (bìa phải), tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Kim Loan được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc

ẢNH: C.T.V

Tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Chánh văn phòng HĐND, UBND đặc khu Phú Quốc, được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan (46 tuổi, quê quán Phú Quốc, An Giang) có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý giáo dục và cử nhân tiếng Anh.

Như vậy, hiện nay, UBND đặc khu Phú Quốc có ông Trần Minh Khoa là Chủ tịch UBND, cùng 3 Phó chủ tịch là ông Nguyễn Lê Quốc Toàn, ông Ngô Minh Trí và bà Nguyễn Thị Kim Loan.

Bên cạnh công tác nhân sự, kỳ họp còn quyết định nhiều nội dung quan trọng khác nhằm hoàn thiện bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý hành chính. HĐND đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và tờ trình về việc đổi tên khu phố thuộc đặc khu Phú Quốc. Đồng thời, thông qua tờ trình về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND đặc khu, nhằm tối ưu hóa hoạt động dịch vụ công.

Khám phá thêm chủ đề

